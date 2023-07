MG4 EV XPower, ora le elettriche sono anche “cattive”: arriva la hot hatch a batteria

Ascolta la versione audio dell'articolo

La MG4 il modello simbolo dell’escalation del marchio cinese di Saic in Europa, ma con Dna britannico che le impone di rimanere fedele all’eredità della classiche auto sportive Morris Garage sta per materializzarsi sul mercato delle elettriche più hot con la MG4 EV XPower. A parlare chiaro sono i numeri: l’auto è omologata per una potenza di 320 kW o 429 cv, con una coppia di 600 Nm che le garantiscono un’accelerazione da 0 a 100 kmh in appena 3,8 secondi, mentre la notevole velocità massima è stata opportunamente autolimitata a soli 200 kmh.

MG4 EV XPower, offre un’autonomia di oltre 400 km

La chicca della MG4 EV XPower è il bloccaggio del differenziale elettronico super XDS per una trazione integrale nettamente superiore. La variante AWD a doppio motore offrirà oltre 400 km di autonomia. La vettura ha completato la fase di test sulle strada europee, percorrendo più di 25.000 km. Per la messa a punto di sospensioni, sterzo, freni e risposta del motore, alla MG hanno ingaggiato un team di tecnici e di collaudatori che ne hanno adattato la dinamica di marcia alle strade europee in vista del debutto a Goodwood dove debutta poi il concept EX4.

MG4 EV XPower, debutta al Festival of Speed

Nel tempio della velocità in programma a metà luglio dove la MG4 EV XPower debutterà in anteprima per entrare nei listini del brand un ulteriore attenzione è stata data ai test per mettere a punto le procedure di ricarica con oltre venti fornitori di energia elettriche testati per avere la piena compatibilità in tutta Europa. Non sono previste modifiche estetiche rispetto al modello che è già in gamma che presenta un aspetto decisamente sportivo, grazia ad un design che oltre che molto pulito specialmente nella parte frontale, una soluzione che andava rispettata.

MG4 EV XPower, freni maggiorati con pinze arancioni

La MG4, infatti, presenta una sezione dell’anteriore simile a quella di uno squalo, fari a tre occhi a forma di petano, più un muscoloso paraurti con prese d’aria laterali verticali con quella inferiore che adotta una forma trapezoidale a cui si aggiunge anche uno spoiler. Infine la linea di cintura è del tipo rialzato con pieghe nette sui pannelli delle porte e sulle spalle. La nuova MG4 XPower per domare tutta la potenza offrirà dei freni maggiorati accreditata di una accattivante cromatura arancione che la distingue vistosamente dal modello oggi in gamma.

MG4 EV XPower, un telaio ottimizzato e il multilink

La forza frenate è tale che sono necessari solo 33.9 metri per passare da 100 kmh a 0, un valore molto corretto per un’auto elettrica soprattutto se comparato alla Tesla Model Y o anche alla Volkswagen ID.3 Pro. La nuova MG4 EV XPower è il risultato di sforzi congiunti del Saic Design Advanced di Londra e del Royal College of Art sempre londinese a cui si è aggiunto il Saic Motor Design Centre di Shanghai. In particolare il telaio è stato ottimizzato e offre una sofistica sospensione multilink per l’assale posteriore che ne gestisce la notevole potenza.