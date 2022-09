MG4, l’elettrica cinese con tanta tecnologia dal prezzo abbordabile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una berlina completamente elettrica che porta al debutto un pianale inedito per entrare in una nuova era del marchio inglese MG di proprietà cinese, il quale prevede una gamma di dieci modelli entro il 2030.

Il ritorno di MG Motor nel Vecchio Continente è stato molto positivo; infatti, dal 2019 sono state vendute 150mila vetture di cui 60mila da gennaio ad agosto 2022 diventando il brand con una maggiore crescita in Europa. Ma l’avanzata dell’ex marchio inglese prosegue con l’obiettivo di rendere accessibile la mobilità elettrica. E un passo importante in questa direzione è l’ingresso nel segmento C (il più importante per il mercato europeo) con MG4, la berlina 100% elettrica.

Alla base c’è la nuova piattaforma MSP (Modular Scalable Platform) della casa madre Saic Motor: un’architettura scalabile per trazione elettrica adatta per veicoli dal segmento A al D, per suv e sportive. Le dimensione della berlina elettrica sono compatte: lunga poco più di 4 metri, larga 1,84 metri, alta 1,5 metri e con un passo di 2,7 metri. Il bagagliaio ha una capacità di 363 litri.

Lo stile è minimalista sia nella carrozzeria (sono disponibili fino a sette nuance di colori) che negli interni, dove sono presenti due schermi: il cruscotto digitale da 7 pollici e il touch screen da 10,25 al centro della plancia.

Sono tre gli allestimenti (Standard, Comfort e Luxury). Lo Standard monta un motore elettrico da 125 kW (170 cv) alimentato da una batteria da 51 kWh che consente un’autonomia di circa 350 km. Mentre le altre due versioni sono dotate di un elettromotore da 150 kW (204 cv) abbinato ad una batteria da 64 kWh che consente di percorrere fino a 450 km.