MG4: primo test della berlina elettrica low cost Made in Cina

Importanti ambizioni di crescita

Saic Motor non è conosciuta nel nostro Paese ma è uno dei dieci maggiori costruttori di auto al mondo, è al 68esimo posto tra le Fortune Global 500, vantando un fatturato globale di 121 miliardi di dollari e 5,81 milioni di veicoli prodotti nel 2021.

MG Motor Italy è arrivata nel nostro paese a marzo dello scorso anno: in 9 mesi è riuscita a vendere circa 1.000 vetture, ma le previsioni per il 2022 sono di ben 7.000 immatricolazioni, con lo 0,5% di market share. Gli obiettivi per i prossimi anni sono ancora più ambiziosi: 1,5% di market share nel 2023, che dovrebbero diventare addirittura 3,5% nel 2024, anno del centenario di MG. Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi la Casa punta molto sullo sviluppo della gamma (benzina, hybrid plug-in e 100%EV) sulla rete di vendita, già composta da oltre 180 punti multibrand appartenenti principalmente a grandi gruppi, e su formule di finanziamento e noleggio a lungo termine.

Prezzi aggressivi

La versione Standard è a listino a 30.000 euro, quella Comfort a 34.000 euro e quella Luxury a 36.000 euro. Da questi prezzi vanno detratti gli ecoincentivi di 3.000 o 5.000 euro se si possiede un’auto da rottamare. Inoltre, MG aggiunge ulteriori 1.000 euro che raddoppiano in caso di rottamazione e finanziamento. Per l'allestimento Standard, ad esempio, è prevista una rata di 119 euro al mese per 36 mesi (ma vanno messi in conto anche 2 ob3 auro delle eventuali spese di riscossione e altri oneri bancari) con un anticipo di 6.280 euro e rata finale da 15.895 euro, tan 5,97%, taeg 7,55% (tasso fisso).

Conclusioni

In generale la MG4 è una macchina che trasmette una sensazione di solidità, finiture discrete e una qualità costruttiva. Qualche dettaglio è migliorabile: il design della carrozzeria, così come quello degli interni, a qualcuno sembrerà un po' minimalista, il display davanti al guidatore è troppo squadrato e con cornici eccessivamente larghe, e l'interfaccia di gestione è sicuramente migliorabile, ma si fatica a trovarle veri difetti (l'unico è la bassa potenza di ricarica). Per dotazioni, prestazioni e funzionalità (i sistemi di assistenza alla guida sono davvero completi) la MG4 potrebbe tranquillamente costare 10-15mila euro in più.