Mi Chalet (Alta Badia, Dolomiti)

Nel centro di La Villa, è un nido tutto in legno immerso in un parco privato. Camino, coperte di pelliccia, tappeti, una parete vetrata che inquadra il gruppo del Fanes e il parco privato dove vive una famiglia di alpaca. La colazione arriva dall'hotel Dolomit (della stessa proprietà). La cucina c'è, e si possono organizzare corsi di cucina per imparare a fare canederli e “furtaies”, le frittelle che si facevano per le feste di fidanzamento: se riuscivano bene l'unione avrebbe funzionato! Per una cena gourmet, basta scegliere tra i ristoranti super stellati de dintorni (il St Hubertus, a due passi, ne ha tre). Romantico per definizione: ci si sta solo in due.

