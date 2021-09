«Mi meritavo un gattino»: Benigni dedica il Leone d’oro alla moglie Nicoletta

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

In platea anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accolto da una standing ovation, che Benigni ha ringraziato per l’interesse dimostrato per l’arte, specialmente per il cinema. «Lo vorrei abbracciare e baciare... Deve rimanere qualche anno in più, presidente».

Serena Rossi, madrina della Mostra, ha voluto introdurre la rassegna ricordando l’angoscia per le madri e i figli dell’Afghanistan in mano ai talebani e ringraziando tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo che hanno patito a causa della pandemia. Mentre il presidente della giuria, il premio Oscar Bong Joon-ho, dopo aver salutato in italiano, ha lanciato un messaggio di fiducia: «Il coronavirus passerà, il cinema sarà con noi per sempre». Sul red carpet, anche il virologo Roberto Burioni, testimonial dell’importanza delle vaccinazioni dopo i tumulti di oggi dei No vax.