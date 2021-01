Mi strapparono a mia madre e lei mi salutò dicendo: “Fai il bravo, a stasera”

DDT: Se posso vorrei chiederle, e penso anche gli studenti vorrebbero, quanto è stato difficile tornare alla vita dopo la fine del Mondo?

SM: Ho dovuto nascondermi presso nove indirizzi diversi, due ad Amsterdam, uno appena fuori Amsterdam poi nelle vicinanze e, gli ultimi due anni, sono stato nel Nord dell'Olanda, in Frisia. Avevo nove anni lì e nel mio decimo compleanno, nel 1946, la Guerra era finita. Durante tutto il tempo della guerra, non ho mai visto persone. Dovevo nascondermi tutto il tempo. Nei letti, nei seminterrati, nei pollai, e non ho mai visto bambini o famiglie, nessuno sapeva che ero in Frisia, dovevo nascondermi continuamente. E solo dopo la fine della guerra vidi per la prima volta altre persone. Il problema era che ero nascosto in una piccola fattoria, dove non c'era nulla. Avevo una stufa nella stanza, c'era una ruota ad acqua esterna, avevo un letto in una nicchia nel muro, dovevo lavarmi in una tinozza, prendendo l'acqua fredda da fuori, e questo fu per tutti i miei anni in Frisia. E ho un visto molte storie, ho visto un giovane uomo colpevole di aver detto al proprietario della fattoria che ero ebreo, minacciando di denunciarlo per ottenere denaro dai tedeschi, e così l'hanno ucciso con un forcone. L'ho visto con i miei occhi. C'erano storie terribili, ma almeno la guerra era finita. E in quel momento rimasi con loro, pensai che potevano diventare i miei nonni, perché erano anziani. Mi piaceva, parlavano frisone che non è olandese, è un dialetto. Mi diedero nuovi vestiti e per la prima volta tornai a scuola, con altri bambini. E mi piaceva.E tutto d'un tratto, un mattino, venne a prendermi il dottore e mi portò dall'anziana donna, andammo dalla beppe, la parola frisone che sta per oma (nonna) mentre zio si diceva omke. Loro cambiarono il mio nome in Jabkib, che significa piccolo Jacob. E il dottore mi disse “Devi seguirmi, abbiamo una sorpresa per te”. Ma non sapevo che sorpresa fosse. Non mi diedero mai un regalo, non festeggiavano mai il mio compleanno, il Natale, e allora lui mi disse “Vieni con me in macchina, andiamo dalla nonna per prendere il regalo”. Non avevo idea di cosa si trattasse. Entrai nella stanza con la nonna e il dottore e nella stanza c'era mia zia. Fu uno shock per me. Non la capivo, parlava olandese e allora io parlavo frisone, il mio dialetto. Non potevamo parlarci. Io piangevo, lei piangeva, fu molto emozionante. E quello fu il punto di partenza del mio nuovo inizio dopo la guerra. Ero molto malato, avevo asma, problemi alla spina dorsale, eczema.E quando tornai ad Amsterdam (non volevo, ma dovetti ovviamente) iniziai a vivere con i miei zii e mia nipote. Un giorno chiesi a mia zia “Nove volte ho dovuto nascondermi. Posso stare con voi?” e lei mi disse “Finché non troviamo tuo padre e tua madre, puoi rimanere” e poi ricevetti una lettera dalla Croce Rossa che confermava “Tuo padre è stato ucciso ad Auschwitz, tua madre è stata uccisa ad Auschwitz.” Rimasi scioccato, fu terribile. Da quel momento lei mi disse “Ascolta, io sono tua zia, lui è tuo zio, chiamaci mamma e papà”. Così ho avuto una nuova madre e un nuovo padre. Ed era ok. E ho riavuto il mio nome.

DDT: Salo e soprattutto Muller. Perché lei ha tenuto il suo cognome di famiglia. Loro l'hanno amata senza portarle via la sua identità. E questo è molto importante.

SM: Sì, loro avevano un altro cognome, il cognome di mia zia e mio zio era Mainicht. Il mio era Muller. Ma a me piace il mio nome, per via dei miei genitori.

MV: Al di là della sua storia personale, nel libro si racconta anche la storia del Collaborazionismo e della Resistenza in Olanda. L'immagine dell'Olanda che abbiamo e che abbiamo avuto per lungo tempo all'estero, a partire dalla tolleranza verso le religioni nell'età d'oro olandese, dal XVII secolo in poi, è quella di un paese tollerante e che ci fu una fiera opposizione al Nazismo. Ma la storia che lei racconta è che ci fu una fortissima collaborazione da parte della polizia e di parte della popolazione, ma anche una fortissima resistenza. Può dirci di più di questa storia di collaborazionismo e resistenza in Olanda?