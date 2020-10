Mia Moltrasio, ballerine su misura. E un modello per Olivia Palermo

Maria sottolinea come la prima collezione sia nata con il velluto, che all'epoca era il trend del momento. “Adesso arricchiamo ogni collezione di un nuovo modello, così da farlo testare alle nostre clienti” dice.

Il brand si è fatto notare anche da Olivia Palermo e ora fa parte dei prodotti venduti sul sito della celebre IT girl. “Siamo state contattate dal suo ufficio stile ed è nata una collaborazione”. Mia ha creato per lei il classico slingback Mia Moltrasio ma con una modifica. Si tratta di un modello in esclusiva per Olivia Palermo, un sandalo slingback in cavallino stampato con fiocco in raso nero sulla punta che si distingue però per il laccetto alla caviglia che lo rende adatto anche per le serate autunnali.

E per il prossimo autunno? “Siamo in fase di campionatura – racconta -. Vorremmo proporre ballerine con nappine, pelle craccata color oro e bronzo. E poi il velluto scelto nei colori legati alla terra, cuoio, marron glacé, senape e così via”.