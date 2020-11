MiAlma cambia volto ai sandali e li arricchisce di velluto e borchie Camilla Giannuzzi ha creato una linea di calzature fedeli i suoi desideri. Poi sono arrivate le borse e le cinture di Paola Dezza

Camilla Giannuzzi ha creato una linea di calzature fedeli i suoi desideri. Poi sono arrivate le borse e le cinture

2' di lettura

L’ispirazione è arrivata da un viaggio nelle isole italiane. Capri, Ponza e la Sardegna sono state la fonte dell’idea alla base della collezione di MiAlma. Durante una lunga vacanza Camilla Giannuzzi -, 28 anni adesso, 25 anni allora -, ha deciso di arricchire i classici sandali estivi per adattarli al suo gusto personale. Dall’originalità italiana prende spunto un’intera collezione di sandali in diversi pellami e tessuti che hanno come modello di punta il sandalo di velluto con borchie dorate e nastri (che rendono la calzatura simile al modello alla schiava) che si possono rimuovere o applicare a seconda delle esigenze.

«L’idea nasce da una mia esigenza, di scarpe che incontrassero il mio gusto, e difficilmente ne trovavo» dice Camilla. Il sandalo diventa quindi un accessorio elegante, declinato in molte varianti di colore. La collezione di modelli ripetitivi viene poi arricchita da nuove calzature ogni stagione.

I modelli iconici in velluto o in cuoio naturale vengono quindi affiancati da scarpe più trendy legati alla stagione, dallo stampato cocco al denim.

Loading...

«La collezione viene realizzata da diversi laboratori artigianali del distretto di Parabiago alle porte di Milano e a Vigevano - racconta ancora Camilla -. Con una particolare attenzione alla qualità e al Made in Italy».

Per il momento lo showroom è in corso Garibaldi a Milano, dove si trovano anche gli uffici della società. In apertura sempre in zona un pop up per vendere i prodotti. Ma sono i social gli artefici del successo, oltre al passaparola tra le clienti affezionate.

Un anno fa sono nate le borse, anche queste impreziosite dalle borchie o stemmi, e poi le cinture. Per arricchire la collezione.