Miami meno effervescente. Buoni i risultati per gli italiani

Si chiude in Florida l’ultima grande fiera d’arte dell’anno, Art Basel Miami Beach. Le vendite registrate nei primi giorni dell’evento, dedicato a collezionisti e Vip, sono state significative, ma per molti non sono arrivate al livello degli anni precedenti, rispecchiando le attuali condizioni del mercato dell’arte globale. Nel 2023, infatti, c’è stata una contrazione dopo l’euforia post-pandemica, dovuta a vari fattori, tra cui, in primis, le guerre e l’inflazione.



Le gallerie italiane a Miami

“L’edizione 2023 di Art Basel Miami Beach è stata al di sotto delle nostre aspettative” così spiega Alfonso Artiaco, tra i galleristi italiani che hanno partecipato alla fiera. “Al di là del giorno dell’inaugurazione e poco il secondo, la fiera è stata frequentata per lo più da un pubblico generalista. L’impressione è che una gran fetta del collezionismo americano che era presenta a Parigi per Paris+ non sia tornato anche a Miami. Ne consegue una fiera poco stimolante con poche vendite o comunque nessuna opera di alto valore”.

Conferma, quindi, l’opinione di molti che, con Parigi, Art Basel faccia concorrenza a sé stessa. Artiaco presentava opere di artisti affermati come Sol LeWitt, Carl Andre, Jannis Kounellis, Ann Veronica Janssens, Anri Sala, Vera Lutter, Juan Uslè, mentre una parte dello stand era dedicata alla sezione Kabinett con una personale di Diego Cibelli e le sue porcellane.



Lo stand di Cardi Gallery ad Art Basel Miami Beach 2023, Courtesy Cardi Gallery

Più entusiasta la percezione della fiera di Nicolò Cardi: “Art Basel Miami Beach 2023 è stata super, con oltre 15 vendite prima dell’inizio del weekend e tante negoziazioni ancora in corso. I più apprezzati Donald Judd, Alexander Calder, Jannis Kounellis, Mimmo Paladino, Michelangelo Pistoletto, Gianpietro Carlesso, Paolo Scheggi, Agostini Bonalumi e Davide Balliano”. La galleria ha venduto il primo giorno un Bonalumi bianco del 2013 a 90.000 $, un marmo di Gianpietro Carlesso a 80.000 $, un’opera di Bosco Sodi sempre a 80.000 $, un sicofoil di Carla Accardi degli anni 70 a 60.000 $ e tre opere di Davide Balliano tra 40.000 e 60.000 $. Bonalumi ha riscosso successo anche allo stand di Mazzoleni, presente in fiera per il nono anno consecutivo. Confermato, inoltre, il momento di hype di mercato di Salvo, di cui sono state vendute alcune opere a prezzi tra 90.000 e 250.000 $. Le sue opere, insieme a quelle di altri artisti italiani del Dopoguerra, tra cui Accardi, Alighiero Boetti e lo stesso Bonalumi, sono state messe in dialogo con alcuni degli esponenti di spicco dell’arte cinetica e ottica, come Jesús Rafael Soto e Victor Vasarely.



Lo stand di Sebastiano Pellion di persano

Untitled e Nada

L’arte italiana è esposta anche nelle fiere parallele ad Art Basel, come Untitled, dove era presente Galleria Studio G7 di Bologna con opere di Daniela Comani, Marilisa Cosello, Giulia Dall’Olio, Flavio de Marco, Franco Guerzoni e Jacopo Mazzonelli. “Buona energia della fiera, un po’ sottotono rispetto allo scorso anno forse per il numero maggiore di gallerie presenti in questa edizione” ha affermato Giulia Biafore, titolare della galleria. “Tante collezioni americane, meno collezioni europee, la proposta italiana si conferma una scelta vincente”. La galleria ha registrato il sold out delle opere di Daniela Comani e Marilisa Cosello e numerose vendite anche per Guerzoni, Mazzonelli e Dall’Olio. Il price range andava da 4.000 a 40.000 $.

In fiera era presente anche Luce Gallery di Torino con artisti americani e, inoltre, l’italiano Francesco Pirazzi, di base a Torino, classe 1994. Alla fiera Nada ha esposto, invece, Ribot di Milano, che ha presentato un solo show di Stefano Perrone, di cui ha venduto l’installazione del giovane Stefano Perrone a 25.000 $. “Alla nostra prima partecipazione a NADA Miami abbiamo riscontrato un buon feedback da parte del pubblico americano e internazionale” ha dichiarato la titolare della galleria, Monica Bottani. “Molti i visitatori, soprattutto il primo giorno, e tanta curiosità per il progetto realizzato da Stefano Perrone appositamente per questa occasione.”