Miart 2020 rinviata in versione autunnale La fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea si svolgerà dall’11 al 13 settembre insieme all'Art week di Maria Adelaide Marchesoni

2' di lettura

Alla fine anche l'edizione 2020 di miart in programma dal 17 al 19 aprile subisce la stessa sorte di altre fiere e slitta a settembre dall'11 al 13, con preview al 10 settembre.

Non è stato facile trovare una data che fosse compatibile con le esigenze dei diversi attori del mercato dell'arte in quanto l'emergenza coronavirus (COVID19) ha modificato il calendario delle diverse manifestazioni con spostamenti nei mesi successivi che hanno interessato anche il periodo dopo la pausa estiva. In un primo tempo indiscrezioni ipotizzavano un rinvio del miart verso la fine del mese di maggio, prima dell'appuntamento con il Salone del Mobile , slittato dal 16 al 21 giugno, ma è prevalsa la soluzione di trasferire la fiera dopo la pausa estiva, lontano (si spera) dall'attuale situazione di emergenza e non in prossimità di altre fiere del calibro di Art Basel-Basel che rimane fissata per il momento in giugno dal 16 al 21 in concomitanza con Il Salone del Mobile di Milano.



Milano in arte

Insieme a miart, come di consueto avrà luogo anche la Milano ArtWeek , che si sposta nella stessa settimana, dal 7 al 13 settembre. Nel comunicato viene infatti indicato che: <da due settimane miart e gli organizzatori della Milano ArtWeek stanno lavorando intensamente insieme a tutti gli stakeholder per permettere una riprogrammazione degli eventi in città e per garantire a 360° la qualità della manifestazione, che negli ultimi anni è stata capace di consolidare il suo percorso di ricerca insieme a una crescita sempre più significativa>.

Non si conoscono ulteriori dettagli della 25ª edizione in versione autunnale, la quarta diretta da Alessandro Rabottini, come per esempio se confermeranno la partecipazione tutte le 183 gallerie provenienti da 20 Paesi suddivise nelle cinque sezioni - Established Contemporary, Established Masters, Generations, Decades, Emergent.

Dopo la pausa estiva (dal 28 agosto al 29 novembre) è stata rinviata anche la Biennale di Architettura di Venezia che avrebbe dovuto aprire a maggio, che avrà una durata inferiore di solo tre mesi. Altre manifestazioni per il momento rimangono confermate come Manifesta 13 a Marsiglia, che si svolgerà quest'anno dal 7 giugno al 1° novembre 2020, l'appuntamento con Art Paris in programma dal 2 al 5 aprile, PAD Paris Art + Design (1-5 aprile) e Art-Bruxelles (23-26 aprile).