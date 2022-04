Miart torna ad aprile ed è un successo di vendite

I punti chiave Le tendenze

Conclusioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Miart torna nelle tradizionali date di inizio aprile (1-3) dopo l'edizione di settembre 2021 che aveva inaugurato il ritorno delle fiere d'arte in presenza. Sono stati 150 gli espositori provenienti da 21 paesi, suddivisi in varie sezioni. Oltre alla sezione principale, (Established) riservata alle gallerie più consolidate tra arte contemporanea, moderna e design, la sezione Emergent curata da Attilia Fattori Franchini e dedicata alle gallerie più giovani e Decades curata da Alberto Salvadori, ossia la presentazione monografica di un artista per ogni decade del ‘900. La sezione Object non esiste più e le gallerie di design sono integrate in Enstablished, ed espositori come Nilufar e Luisa delle Piane campeggiano giustamente a fianco dei big dell'arte contemporanea visto il ruolo fondamentale che hanno nella formazione del collezionismo meneghino.

Miart , priva dell'aura curatoriale di Artissima o della tradizione nazional popolare di Arte Fiera, ha legato la sua immagine e le sua (buona e cattiva) sorte a Milano, la città che la ospita che quest'anno è in forma smagliante.

Loading...

Monia Ben Hamouda, «Path (chandelier)», 2022 legno spezie e cera 197x22x20, 8.000 euro in vendita da ChertLudde di Berlino. Ben Hamouda è stata una delle rivelazioni della fiera

Quindi molto di quello che avviene in città si riflette nella fiera: la mostra di Elmegreen & Dragset, “Useless Bodies?” in Fondazione Prada trova un suo avamposto nello stand di Koenig con la scultura in bronzo Kev, offerta a 150.000 euro. La scultura non è ancora andata venduta ma è risultata di gran lunga l'opera più condivisa su Instagram in un parterre espositivo che nel complesso non ha strizzato l'occhio ai social, e chissà che un follower non si trasformi in un compratore. La mostra personale di Miriam Cahn, “Gezeichnet”, da ICA ha trainato gli scambi sulle opere della pittrice in fiera, con vendite fino a 90.000 euro da Meyer Riegger di Berlino. Le fotografie di denuncia sociale della mostra personale di Artur Zmijewski, “quando la paura mangia l'anima”, al PAC si potevano vedere e comprare anche allo stand di Peter Kilchmann (9.000 euro l'una).

Ettore Spalletti, «Primavera», 2015, impasto di colore su tavola foglia oro sul lato superiore, due elementi inseparabile 240x120x8 e 240x120x4 in vendita alla galleria Vistamare di Milano e Pescara. Una personale di Spalletti è stata inaugurata durante Miart nei tre piani della sede meneghina di Lia Rumma

E oltre alle mostre non mancano le gallerie estere che Milano l'hanno scelta come sede: Ciaccia Levi ad esempio, che si è detta molto soddisfatta della fiera e nel suo stand ha presentato opere di Amber Andrews, Piotr Makowski, Zoe Williams e Alina Chaiderov in vendita a prezzi dai 4mial agli 8mila euro, ha motivato la scelta dell'avamposto milanese con il fatto che metà del proprio fatturato viene generato dal collezionismo italiano. Presente in fiera anche la prossima galleria ad aprire in città: Michel Rein che già ha sedi a Parigi e Brussels. Il sodalizio tra la città e Miart si vede anche nello sforzo di Fiera Milano nel portare avanti un fondo acquisizione, che quest'anno ha investito 100.000 euro comprando 12 artisti (Mario Airò, Ketuta Alexi-Meskhishvili, Silvia Bächli, Ezio Gribaudo, David Hockney, Micael Höpfner, Elizabeth Jaeger, Birgit Jurgenssen, Iva Lulashi, Margherita Moscardini, Joanna Piotowska, Kazuyuki Takezaki), che vanno ad aggiungersi a quelli dei partner: Il Premio Herno, del valore di 10.000 euro, viene assegnato alla galleria con il miglior progetto espositivo e quest'anno è andato alla galleria Corvi-Mora di Londra, ha portato opere di Sam Bakewell, Dee Ferris e Jem Perucchini nella sezione Established. Il premio di 4.000 euro di LCA per Emergent l'ha vinto Sans Titre (2016) di Parigi che ha dedicato lo stand ad Alicia Adamerovich ed Ezio Gribaudo, e il nuovo premio Covivio che prevede la produzione di un'opera fino a 20.000 euro è stato assegnato a Pamela Diamante della galleria Gilda Lavia, anche lei con una mostra in città: “stato di flusso” alla Fondazione Arnaldo Pomodoro.

Giulio Paolini, «Le tre grazie», 1977 - 1978, cm 80 x 108 cad.; misure complessive cm 200 x 340, matita e collage su tela fotografica e matita su parete. Galleria Erica Ravenna

Questi sono solo alcuni esempi dei dialoghi e dei rimbalzi tra la fiera e la città, un'armonia creata anche grazie al nuovo assessore alla cultura Tommaso Sacchi e al nuovo team di Miart che ha visto innesti importanti.