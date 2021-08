Miaso, camicie e bluse pregiate per donne dinamiche

2' di lettura

Un brand nato due anni fa, che vuole replicare con taglio femminile quanto rappresentato dalla tradizione di una camiceria napoletana. Miaso è il marchio ideato da Mia Sorrentino, stilista autodidatta che esprime il suo talento grazie alla profonda conoscenza del settore. Camicie e bluse in pregiati tessuti italiani, in particolare sete comasche, sono il punto di forza del brand, che la cliente sceglie come nel mondo della sartoria maschile. Una collezione che si arricchisce di capi attuali e modelli adatti alle esigenze quotidiane delle donne.

«La mia esperienza si è sviluppata inizialmente grazie al mio lavoro come buyer e successivamente per diversi anni come consulente con il private label - racconta Mia -. Poi nel mio atelier-laboratorio, dove ho capito quale strada avrei voluto percorrere».

Miaso nasce nel 2018 a Roma, ̄con e-boutique online coinvolgendo clienti a Roma, Milano e Napoli, città di cui Mia è originaria.

Le camicie e le bluse di seta e tessuti pregiati hanno linee morbide ed essenziali. I vestiti sono impreziositi da fantasie eleganti.

«Abbiamo introdotto anche nuovi capi blazer - racconta -, che non vengono prodotti internamente ma su nostro disegno in un laboratorio specializzato nei capispalla».