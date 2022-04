MiAssumo e Il Sole 24 Ore insieme per la prima piattaforma digitale e di gaming dedicata all’orientamento

Notizie di attualità saranno proposte, invece, alle classi delle superiori. In particolare, gli studenti avranno accesso a un apposito feed per esplorare le ultime notizie in fatto di attualità, economia, politica, selezionate e verificate direttamente dalla redazione del Sole 24 Ore, che saranno poi usate anche in classe.

Le pagine di introduzione alle diverse professioni

Progetto da Sistema-Paese

“La più grande sfida di MiAssumo? Far dialogare in un unico luogo e in modo diverso giovani e adulti, genitori e insegnanti, pubblico e privato, scuole, Its e Università con il mondo del lavoro. Per questo motivo la partnership con Il Sole 24 Ore è un tassello importante in un vero e proprio progetto da Sistema-Paese, una collaborazione per noi strategica e di grande valore culturale. Una voce autorevole del mondo del giornalismo, a servizio delle nuove generazioni”, dichiara Rosy Russo, founder di MiAssumo e presidente di Parole O_Stili.

“Siamo convinti che lavorare all'orientamento e ai nuovi percorsi formativi dei ragazzi sia fondamentale e Il Sole 24 Ore è felice di poter incrociare l'aspirazione e inclinazione personale con la migliore informazione dal mercato, dal mondo della scuola e dalle tendenze e scenari sul futuro del lavoro, dalla tecnologia alle nuove tematiche come sostenibilità e nuova finanza” sottolinea Karen Nahum, direttore generale Area Publishing & Digital del Gruppo 24 Ore. “Per questa ragione la collaborazione con MiAssumo si inserisce in un percorso costante di attenzione ai giovani, che sempre di più entra in contatto con noi anche attraverso piattaforme di rilievo dell'ecosistema digitale”.

MiAssumo: la pagina personale per i giovani

“La costruzione di nuovi formati editoriali e di nuovi prodotti è stata la linea guida in questi ultimi anni della nostra strategia digitale per avvicinare l'informazione del Sole 24 Ore al mondo giovanile. Un obbiettivo percorso attraverso prodotti come 24+ e nuovi formati come quelli visual elaborati da Lab24+ o audio/video dai team podcast e social. La collaborazione con MiAssumo rappresenta un'ulteriore occasione di allargamento dei punti di contatto con l'audience del futuro alla quale, attraverso il prisma dell'economia, Il Sole 24 Ore si propone di mettere a disposizione le chiavi per cogliere le grandi trasformazioni della società”, afferma Roberto Bernabò, vicedirettore del Sole 24 Ore con delega allo sviluppo digitale.