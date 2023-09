Miceli:«Più formazione sul campo per l’inserimento dei giovani architetti»

Un giovane che si affaccia al mondo del lavoro si trova in una realtà che non conosce, ha difficoltà con la partita Iva, non sa che strade può percorrere. Per questo c’è anche un tema di formazione, l’Ordine dovrebbe attivare percorsi ad hoc dedicati ai giovani. Abbiamo già iniziato, ma vanno resi strutturali. Prenda le società tra professionisti: sono essenziali oggi ma poco note. Ecco perché serve un sistema formativo che spieghi l’esistenza di queste possibilità, dei vari meccanismi di inserimento nel mercato del lavoro.

In Italia come siamo messi a Stp?

Male, abbiamo 1,7 addetti per studio professionale: in pratica studi monocellulari. E questo non risponde alle esigenze del mercato. Il progetto ormai è una cosa complessa, ha bisogno di competenze interdisciplinari notevoli; con la costituzione di Stp si ha un aumento della produzione e dei risultati economici. Per questo dobbiamo incentivare le forme di aggregazione, spingere i giovani che si affacciano al mercato del lavoro a mettersi insieme. Allo scopo sono ora in discussione al Parlamento alcune delle nostre proposte, come agevolazioni fiscali e premialità.

