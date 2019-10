Michael Myers e gli altri: 10 personaggi immortali per la notte di Halloween

Leatherface

Un altro personaggio simbolo di una saga, quella di «Non aprite quella porta», sempre perfetta per una rivisitazione durante la notte di Halloween. La caratterizzazione principale di Leatherface è la maschera con la pelle del volto di una sua vittima, ma anche la motosega è un attrezzo che fa subito pensare a quest'altra icona del genere.



Jack Skeletron

Il magnifico sovrano del Paese di Halloween è uno dei personaggi più iconici degli anni Novanta, protagonista di quel capolavoro di animazione che è «Nightmare Before Christmas». Attenzione a non confondersi però: il film è diretto da Henry Selick, anche se dietro all'operazione c'è il genio di Tim Burton, ideatore e produttore di questa meraviglia in stop-motion.

Ghostface

Ancora dalla mente di Wes Craven, un'altra saga e un altro personaggio di successo: il killer di «Scream» è entrato nella memoria collettiva per l'indimenticabile maschera bianca ispirata al celebre dipinto di Munch, «L'urlo». È un costume molto diffuso nella notte di Halloween, che non passa davvero mai di moda.



Pennywise

Il terrificante pagliaccio di «It» è approdato sul grande schermo negli ultimi anni con il volto di Bill Skarsgård, dopo che era stato Tim Curry a interpretarlo nella mini-serie del 1990. Il secondo capitolo di «It» è da poco uscito nelle sale e siamo certi che in molti rischieranno un travestimento di questo tipo, destando non pochi spaventi tra i malcapitati passanti. Non dimenticatevi un palloncino rosso, però.



Joker

Qui non siamo nel territorio dell'horror, ma ci concediamo un'eccezione per lo storico nemico di Batman, diventato protagonista assoluto di uno dei film più chiacchierati della stagione. Dopo la vittoria del Leone d'oro alla Mostra di Venezia, il film è stato un enorme successo in tutto il mondo, anche e soprattutto grazie al look di uno straordinario Joaquin Phoenix. Il suo Joker, ancora più dei precedenti (interpretati anche da grandi attori come Jack Nicholson e Heath Ledger, in passato), potrebbe trasformarsi in una vera e propria icona mostruosa per molti degli anni a venire.