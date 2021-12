Michael Steinhardt consegna 180 antichità rubate per 70 milioni di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Consegnate 180 antichità rubate del valore di 70 milioni di dollari. Il procuratore distrettuale di Manhattan Cy Vance Jr., ha annunciato che Michael Steinhardt, uno dei più grandi collezionisti d’arte antica del mondo, ha consegnato i manufatti antichi rubati con il divieto a vita, unico nel suo genere, di acquisire antichità. È la risoluzione di un’indagine penale pluriennale, iniziata nel febbraio 2017, e multinazionale sulla condotta criminale del collezionista, in possesso di pezzi sequestrati, saccheggiati e contrabbandati illegalmente fuori da 11 paesi da ben 12 reti criminali di trafficati. Nessuna opera aveva una provenienza verificabile prima di apparire sul mercato internazionale dell’arte, secondo lo Statement of Facts che riassume l’indagine. L’uomo d’affari americano, gestore di hedge fund e filantropo – nel 1967 ha fondato l’hedge fund Steinhardt Partners - con sua moglie Judy colleziona da tempo e si stima che la famiglia abbia speso più di 200 milioni di £ nel corso degli anni per l’arte.

La condotta illegale

“Per decenni Michael Steinhardt ha mostrato un appetito rapace per i manufatti saccheggiati senza preoccuparsi della legalità delle sue azioni, della legittimità dei pezzi che ha comprato e venduto o del grave danno culturale che ha causato in tutto il mondo”, ha affermato il procuratore distrettuale Vance, che si è avvalso internamente dell’Unità per il traffico di antichità, dei partner del’Homeland Security Investigations e delle autorità di polizia internazionali. “La sua ricerca di ’nuovi’ pezzi da mostrare e vendere non conosceva confini geografici o morali nel vasto mondo sotterraneo di trafficanti, criminali, riciclatori e razziatori di tombe su cui faceva affidamento per espandere la sua collezione”.

Prima dell’incriminazione e del processo a Steinhardt, la risoluzione consente così di restituire le antichità e sanare almeno in parte il danno causato al patrimonio culturale mondiale. “L’accordo infatti – prosegue il procuratore distrettuale – garantisce che 180 pezzi saranno restituiti rapidamente ai legittimi proprietari in 11 paesi, invece che essere tenuti come prova per gli anni necessari per completare l’atto d’accusa, il processo, la potenziale condanna e la sentenza del gran giurì. La risoluzione consente al mio Ufficio di proteggere l’identità dei numerosi testimoni qui e all’estero i cui nomi verrebbero resi noti in qualsiasi processo, per proteggere l’integrità delle indagini parallele in ciascuno degli 11 paesi con i quali stiamo conducendo indagini congiunte, e per evitare di sovraccaricare le nazioni con scarse risorse che sarebbero chiamate a fornire testimoni in qualsiasi gran giurì o processo”.

Calf Bearer

La collezione frutto del saccheggio nei periodi di guerra

“Steinhardt considerava questi preziosi manufatti come semplici merci, cose da collezionare e possedere. Non ha rispettato il fatto che questi tesori rappresentano l’eredità delle culture di tutto il mondo da cui sono stati saccheggiati, spesso durante periodi di conflitti e disordini” ha spiegato Ricky J. Patel, agente speciale dell’Homeland Security Investigations di New York.

Secondo i documenti depositati in tribunale, l’indagine penale ha stabilito che la Testa di toro multimilionaria, rubata al Libano durante la guerra civile libanese, Steinhardt l’ha acquisita e poi prestata al Metropolitan Museum of Art. Mesi dopo il sequestro del pezzo, l’ufficio del procuratore distrettuale ha annunciato la formazione della Antiquities Trafficking Unit, con il rimpatrio della Testa di toro e del Pastore con vitello, un marmo multimilionario della Repubblica libanese, sequestrata a Steinhardt nel dicembre 2017. In quel processo, l’ufficio del procuratore distrettuale ha scoperto che Steinhardt possedeva altre antichità saccheggiate nel suo appartamento e nel suo ufficio. Poco dopo ha avviato un’indagine penale sull’acquisizione, possesso e vendita di oltre 1.000 antichità detenute dal 1987, eseguendo 17 mandati di perquisizione collaborando con le autorità di contrasto in 11 paesi: Bulgaria, Egitto, Grecia, Iraq, Israele, Italia, Giordania, Libano, Libia, Siria e Turchia.