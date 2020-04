Michele Crisostomo, l'avvocato che ha battuto la Ue sugli aiuti di Stato alle banche

Michele Crisostomo, nato nel 1972, leccese di origine, è un avvocato specializzato nell'assistenza a banche e assicurazioni. Ha curato il ricorso contro l'Unione Europea che ha portato a un successo italiano nella vicenda dell'acquisto di Banca Tercas (ex Cassa di Teramo) da parte della Banca popolare di Bari. Il Tribunale Ue ha annullato la decisione Ue che aveva stabilito che ci fossero aiuti di Stato nell'operazione compiuta dalla Popolare di Bari con l'intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd). Dal 2009 è partner fondatore presso lo studio legale Riolo Calderaro Crisostomo e Associati di Milano (Rccd). Ha assistito tra le altre anche Banca Mps per l'operazione del prestito cosiddetto Fresh. È stato consigliere di amministrazione di Ansaldo Sts, in rappresentanza del socio Elliott, da gennaio 2017 a ottobre 2018. (Gianni Dragoni)