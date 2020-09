Michele Mariotti alla prova di “Ernani”

«Non posso rispondere, non sono quel bimbo. La sensibilità di ognuno è diversa, anche nei più piccoli. A sette anni ho assistito, per la prima volta, a una prova di “Otello” di Gioacchino Rossini a Pesaro, la mia città, e sono rimasto folgorato: il tenore cantava un'aria in cui mi sono immediatamente ritrovato, ascoltavo e lui parlava di me, della mia vita. Tutti dovrebbero avere la possibilità di conoscere e ascoltare ogni tipo di musica per poter poi scegliere; non credo che la classica sia superiore ad altri generi, l'unica differenza è fra musica bella e musica brutta».

Dopo il lockdown, come sarà, secondo lei, il futuro della musica italiana?

«Incerto, finché saremo considerati solo intrattenitori. Noi, oggi, meritiamo quello che la gente non ci sta dando perché non conosce la nostra realtà, le nostre dinamiche, nessuno sa cosa succede all'interno di un teatro. Fra gli stessi politici c'è una totale incompetenza: la nostra funzione è sociale, educativa, i compositori conoscevano il mondo, nelle loro opere inserivano un pensiero, una critica, un'analisi di ciò che percepivano. Il teatro, la musica sono identificativi di una società come lo sono le scuole e gli ospedali; finché i governanti non lo capiranno saremo sempre sull'orlo della chiusura e con noi elettricisti, tecnici, impiegati, ballerini e comparse. E' terribile che questo accada nel Paese dove è nata l'opera, in cui si continua, nonostante tutto, a produrre cultura».