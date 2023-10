Michele Spina, chi è il supercommissario che ha creato il modello Scampia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come ha fatto Scampia a togliersi di dosso lo stigma di piazza di spaccio più grande d’Europa? Com’è riuscita ad andare oltre la narrazione di Roberto Saviano che con il suo best seller Gomorra, cui è seguito il film di Matteo Garrone e l’omonima serie televisiva trasmessa da Sky, ha raccontato le attività criminali che la camorra svolgeva sul territorio? Come ha potuto diventare un modello di risanamento e controllo di un’intera periferia, tanto da essere indicata dal nuovo questore di Napoli Maurizio Agricola come esempio da seguire per il Parco Verde di Caivano?



Dall’occupazione militare dei camorristi al risanamento

Contro l’occupazione militare dei camorristi ci sono voluti anni di pattugliamenti, indagini, blitz, arresti, di «prevenzione esecutiva», per citare le parole del commissario di Polizia Michele Spina che per primo è riuscito a smantellare a Scampia il mercato della droga. Con l’appoggio della rete delle associazioni impegnate nel contrasto alla criminalità, di preti di strada e cittadini comuni. Più recentemente hanno dato un input positivo anche le iniziative di Restart Scampia, progetto che ha finanziato, nell’ambito del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli, il completamento di alcune opere edilizie, con l’inaugurazione, un anno fa, di alcuni corsi della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università Federico II. Ma la rigenerazione di una periferia degradata e infiltrata dalla criminalità è un processo lungo e mai definitivo. La sorveglianza speciale del territorio continua, mentre il governo prima taglia i fondi del Pnrr per la riqualificazione (150 milioni di euro, comprese le risorse per le periferie, fondi europei e Pon Metro), poi rassicura sulle coperture: dovrebbero rientrare nel decreto Recovery di novembre.

Daniele Sanzone (Fonte: Bruno Zanzottera)

Madre dolore, la Scampia di Daniele Sanzone

In ogni caso, negli anni è cambiata la visione del territorio, è emersa un’altra idea di Scampia, rielaborata anche in chiave culturale dal filosofo rapper Daniele Sanzone, frontman della band ’A67, autore di “Madre Dolore. La prima inchiesta del commissario Del Gaudio” (Les Flâneurs Edizioni), in cui restituisce al suo quartiere una dimensione di normalità, lasciando ai margini i fatti di camorra, «che è proprio quello di cui Scampia oggi ha bisogno», afferma Sanzone. Al centro della storia, il suicidio di una donna, su cui indaga Mirco Del Gaudio, ex pugile, nuovo, fascinoso, inquieto protagonista del “noir mediterraneo”, che trasporta lo scrittore napoletano nel solco di Jean-Claude Izzo e Manuel Vazquez Montalbàn: «Amava l’aria che si respirava di notte a Scampia, la solitudine che provava nel correre su quegli stradoni deserti illuminati male dalle luci gialle dei lampioni. Per l’Italia quel labirinto di strade tutte uguali rappresentava il male assoluto, un male familiare che combatteva prima dentro di sé e poi fuori». A ispirare Sanzone è stato proprio Michele Spina, con cui l’autore ha stretto negli anni un forte sodalizio.

Michele Spina, il supercommissario di Scampia

«Beh, con alcune differenze - sottolinea il commissario, in pensione da qualche settimana - Sicuramente io non mi faccio gli spinelli. E non pratico la boxe, sono cintura nera di Judo», precisa ridendo. Dal 2007, per sei anni, Spina ha dato il tormento ai clan: la sua attività non si svolgeva in ufficio, ma per strada. «Prima mi sono guardato intorno, ho cercato di capire come funzionava il sistema, tra le piazze di spaccio del lotto G, quelle del TA e TB, le Case dei puffi del lotto P, così denominate perché costruite male, troppo basse per starci dentro, e le Vele. Poi, con i miei uomini, sono entrato in azione».

Le Vele, da sette a tre

Le Vele, in cui sono stati ambientati romanzi, film e serie televisive che hanno spettacolarizzato tutto il male che c’era, cancellando però anche il buono che nel quartiere veniva realizzato, sono diventate il simbolo del degrado di Scampia: erano sette e nelle intenzioni dell’architetto Francesco Di Salvo, che le ha progettate negli anni ’70, avrebbero dovuto essere il più grande complesso di edilizia economica e popolare del Sud realizzato con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno. Una risposta al disagio abitativo della periferia Nord di Napoli, secondo la visione urbanistica di Le Corbusier: la casa come una “macchina da abitare”, con appartamenti e spazi per la vita in comune. Di fatto, si sono trasformate in un ghetto. Oggi ne restano tre (in attesa di essere abbattute), le altre sono state demolite.