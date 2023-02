Michelin amplia la gamma CrossClimate 2 per tutti i veicoli

I punti chiave Michelin Crossclimate 2, il test su strada

Con un mercato che negli ultimi 8 anni (tra cui 2 di pandemia) cresciuto del 200% e che in Italia si è tradotto quasi 5 milioni di pezzi, gli pneumatici All Season, stanno, finalmente entrando nelle grazie degli automobilisti che si stanno confrontando con cambiamenti climatici molto più imprevedibili rispetto agli anni passati.

E su questa crescente opzione che si verifica quando è il momento di scegliere quale pneumatico montare sulla propria auto ci crede Michelin, che ha presentato nuove dimensioni per la sua gamma di CrossClimate 2.

L'aumento delle temperature che sono sotto gli occhi di tutti anche durante i mesi invernali stanno pian piano portando a una scelta diversa quando la legge obbliga, in molte zone d'Italia, il cambio gomme durante la stagione invernale. Nel passaggio da un pneumatico estivo a uno invernale (e viceversa), la giusta via di mezzo si chiama appunto all season, una versione adatta a tutte le stagioni e ai vari cambiamenti climatici che non ha nulla da invidiare, in determinate situazioni non al limite, alle gomme da neve o agli estivi per quanto riguarda longevità e rumorosità.

Cosa che Michelin puo vantare dai risultati ottenuti dai suoi CrossClimate 2 nei test indipendenti realizzati da Tuv Sud e Dektra, dove lo pneuamtico si è classificato al primo posto in sei test su nove e, nei restati tre si piazzato sempre almeno sul podio. Questo lo si deve anche al fatto che Michelin ha creato il suo all season partendo da un modello estivo. Quindi ha preservato alcune peculiarità, come la lunga durata abbinandogli altre caratteristiche estremamente importanti come la totale affidabilità quando lo pneumatici si trova ad affrontare (anche improvvisamente) un asfalto bagnato, ghiacciato o innevato. Non a caso gli pneumatici CrossClimate sono tutti marchiato M+S e 3PMSF e sono per questo a norma di legge nel caso la zona che si percorre obblighi l'utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo.

E l'imprevedibilità climatica, quella su cui Michelin batte il tasto per “convincere” gli automobilisti ad orientarsi verso un pneumatico all season è quella che ha accompagnato il nostro test su strada dei CrossClimate 2. Per questo test abbiamo guidato una Mercedes CLA 180d che ci ha portato dai quasi 15 gradi della valle che fa da cornice all'Adda in Valtellina, a oltre mille metri di altezza affrontando un cambio di temperatura molto considerevole che, giunti al punto di arrivo, toccava lo 0 termico. Nella salita abbiamo affrontato anche alcuni tornanti ricoperti da un sottile strato di ghiaccio, fino a un ultimo tratto dove abbiamo trovato anche della neve (pochi centimetri). In tutti i casi, lo pneumatico non ha mostrato segni di debolezza, e ci ha sempre ridato una sensazione di sicurezza, soprattutto, come detto, quando ci siamo trovati di fronte degli infimi tornanti con un po' di ghiaccio e neve. Il grip sull'asfalto si è sempre dimostrato ottimale, grazie anche alla speciale mescola Thermal Adaptive Compound, è stata sviluppata e adottata da Michelin per i suoi CrossClimate 2 che permette di avere le stesse prestazioni anche se si passa da -10 a +30 gradi.