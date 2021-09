Michelin: arriva la nuova generazione dello pneumatico CrossClimate 2

1' di lettura

Michelin CrossClimate 2 si rinnova. Lo pneumatico All-Season incorpora un'innovativa combinazione di avanzate tecnologie che riguardano tutti i suoi componenti, in special modo la mescola e il battistrada. Queste caratteristiche permettono di migliorare anche la resistenza al rotolamento, prolungando così anche la vita del pneumatico.

Dimensioni e disponibilità

Michelin CrossClimate 2 è disponibile sul mercato dal primo settembre, in 105 nella dimensioni da 15 fino a 20 pollici. Un'offerta che si completa e copre ora il 99% del mercato di riferimento. La gamma Michelin CrossClimate 2 è interamente fabbricata in sette stabilimenti Europei, tra cui quello italiano di Cuneo, il più grande polo Michelin in Europa occidentale e riferimento per il gruppo, dove vengono prodotte e implementate le gamme e le tecnologie più avanzate.

Uno pneumatico in crescita

Sin dal lancio nel 2015, Michelin CrossClimate ha avuto un importante impatto sul mercato europeo degli pneumatici All-Season. Da allora, la crescita annua è stata superiore al 19% ed è stato l'unico segmento a crescere durante il lockdown. E, le aspettative sono ancora molto alte. Infatti, nel corso dei prossimi cinque anni, si prevede una crescita superiore al 16%.