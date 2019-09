Michelin incorona il Teatro Farnese di Parma Attribuite le tre stelle della Guide vert di Vincenzo Chierchia

1' di lettura

Nuovo importante riconoscimento al patrimonio culturale italiano. Il Teatro Farnese di Parma riceve le tre stelle nella Guide Vert Michelin Italie du Nord 2019. Si tratta del massimo riconoscimento assegnato a un sito turistico, una garanzia per il viaggiatore di trovarsi di fronte ad un luogo imperdibile, che per Michelin “vale il viaggio”.

Lo splendido teatro ligneo - sottolinea una nota - fu realizzato per i Farnese nel 1619 in uno stile a cavallo tra rigore rinascimentale e fasti barocchi. In buona parte distrutto dalle bombe del 1944, venne poi fedelmente ricostruito e oggi rappresenta una straordinaria architettura teatrale, che incarna al massimo grado i criteri di assegnazione delle stelle “verdi” Michelin. Sontuosa porta d'ingresso alle ricche collezioni del Palazzo della Pilotta, la sala incanta per la bellezza dei suoi arredi, la sua grandiosità e la sua unicità. Dalla prima - magnifica - impressione, alla buona gestione dell'accoglienza e della visita, il Teatro Farnese merita appieno le tre stelle Michelin.