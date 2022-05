Michelin Pilot Sport 5 e Primacy 4+, novità “estive” per berline, auto sportive e SUV

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il nuovo Pilot Sport 5 si presenta con una gamma di tecnologie esclusive di Michelin, come Dynamic Response, uno strato ibrido di aramide e nylon sotto il battistrada progettato per migliorare la maneggevolezza alle alte velocità, consentendo allo pneumatico di resistere alle forze centripete e mantenere una zona di contatto stabile con l’asfalto.

Lo pneumatico è realizzato utilizzando la tecnologia MaxTouch Construction, che migliora la distribuzione della pressione nella zona di contatto, aumenta il livello di aderenza, soprattutto in curva, e aumenta anche la durata del pneumatico.

Loading...

Michelin Pilot Sport 5

Lo pneumatico estivo è dotato di un design asimmetrico del battistrada chiamato Dual Sport e progettato per migliorare la trazione e la sicurezza in una varietà di condizioni atmosferiche. La sezione interna presenta ampi canali longitudinali per velocizzare il drenaggio dell'acqua, mentre i tasselli rigidi nella sezione esterna migliorano la manovrabilità sull'asciutto.

La seconda novità della stagione di Michelin è il Primacy 4+. Lo pneumatico ha mantenuto il disegno del battistrada del modello precedente, ma a differenza di quest’ultimo è stata utilizzata una mescola di ultima generazione. Come con il Pilot Sport 5, anche per Primacy 4+ Michelin ha scelto di costruirlo tramite la tecnologia MaxTouch per una maggiore durata e un'impronta più stabile.

Si può distinguere il nuovo modello dal segno più sul fianco, ma non si trova accanto al numero quattro, come ci si potrebbe aspettare, ma un po' più in basso.