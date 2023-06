Michelin primo produttore di pneumatici in Italia rilancia sulla tecnologia a Cuneo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Compie 60 anni lo stabilimento Michelin di Cuneo, il più grande dell’Europa Occidentale per il Gruppo francese che in Italia conta 3.800 addetti e che nel polo piemontese fa ricerca e sviluppo per sviluppare i prodotti del futuro, adatti alle auto elettriche e ad attrito ridotto, per abbattere le emissioni. «Con 315 milioni di euro di investimenti nel quinquennio 2018-2022, l’azienda in Italia è leader per numero di dipendenti e per numero di pneumatici prodotti» ricorda il presidente di Michelin Italia, Simone Miatton.

Michelin è il primo produttore di pneumatici in Italia con più della metà del totale (il 60% è la quota esatta) delle gomme per veicoli realizzate nel paese, pari a oltre 12 milioni di pezzi. Due i poli produttivi in Italia, accanto a Torino, sede legale, e alla direzione commerciale di Milano. Nel polo di Cuneo, la quota di esportazioni riguarda l’80% della produzione destinata all’Europa, il restante 20% verso altri paesi.

La fabbrica di Cuneo se la gioca con altri poli del Gruppo sui volumi – 13 milioni di pneumatici è la capacità produttiva installata – ma soprattutto sull’innovazione tecnologica. «L’impianto produttivo di Cuneo è uno degli otto siti che sviluppa nuove tecnologie da estendere poi alle altre fabbriche nel mondo. Questo dato assume ancora più importanza se consideriamo che sono 121 gli impianti che fanno parte del Gruppo Michelin» sottolineano il presidente della Michelin Italiana, Miatton, insieme a Simone Rossi, direttore dello stabilimento di pneumatici vettura di Cuneo.

A Cuneo, racconta il direttore Rossi, gruppi di lavoro interagiscono con i ricercatori del Centro di Ricerca del Gruppo in Francia, si dedicano allo sviluppo dei prototipi e contribuiscono all’innovazione dei prodotti a livello globale. Oltre 250mila le ore di formazione realizzate ogni anno, con politiche attente alla gender equality e la quasi totalità dei dipendenti con all’attivo un contratto a tempo determinato, questi alcuni dei valori realizzati dal Gruppo in Italia.

I rapporti tra Michelin e l’Italia sono storici, Michelin Italia infatti, Leadership nel Made in Italy, prima sede estera del Gruppo, è stata fondata nel 1906 a Torino e oggi conta la sua sede legale, a Torino, un impianto produttivo di semifiniti e il polo logistico Europeo, nello stabilimento di Alessandria - dedicato alla produzione di pneumatici per mezzi pesanti, Agricoli, Genio Civile e Metro – e il polo dedicato a pneumatici auto di Cuneo.