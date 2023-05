Michelle Obama lancia un’azienda di cibo sano per bambini

Ascolta la versione audio dell'articolo

Michelle Obama di nuovo in prima linea nella sua battaglia per il cibo sano. L’ex First Lady è, infatti, co-fondatrice di una nuova azienda, chiamata PLEZi Nutrition, specializzata in cibo e bevande per i bambini ma con un occhio ad alternative più salutari.

Il lancio è stato da lei ufficializzato durante il ’Future of Everything Festival’, organizzato dal Wall Street Journal. «Ho imparato che su questa tematica - ha detto Michelle - se si vogliono cambiare le cose, non si può stare fuori. Bisogna mettere un piede dentro, bisogna trovare il modo di cambiare la stessa industria alimentare e delle bevande. Sono fiera di lanciare a livello nazionale un’azienda concepita non solo per fornire prodotti migliori ma anche per avviare la corsa verso l’alto che trasformerà l’intera industria del cibo».

Il primo prodotto sul mercato è un succo di frutta che contiene meno zuccheri rispetto a quelli tradizionali. Uno dei suoi cavalli di battaglia durante la presidenza di Barack Obama è stata la campagna ’Let’s Move’, un programma con lo scopo di mettere fine all’obesità infantile. Grazie a Let’s Move, nel 2010 fu approvata ’Healthy, Hunger-Free Kids Act’, la legge che ha dato vita a standard nutrizionali a livello federale nelle mense scolastiche.