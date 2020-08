Michelle Obama: Trump è il presidente sbagliato per la nostra nazione A causa del coronavirus per la prima volta la kermesse elettorale si svolge online. Il ticket Biden-Harris in vantaggio a doppia cifra nei sondaggi dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

I dem schierano Michelle e Bernie per volata a Biden

A causa del coronavirus per la prima volta la kermesse elettorale si svolge online. Il ticket Biden-Harris in vantaggio a doppia cifra nei sondaggi

8' di lettura

NEW YORK - «We the People» è lo slogan. Le immagini in bianco e nero degli angeli del coronavirus, i medici e gli infermieri bardati che lavorano in terapia intensiva, le foto delle vittime, i cimiteri con le croci, le bare, la gente, le facce della gente comune. Eppoi: l'inno americano cantato dai bambini. Con i visi che alternano a ogni strofa e si moltiplicano come i riquadri della video conferenza. Si è aperta così la convention nazionale dei democratici. La prima kermesse elettorale virtuale della storia americana.

Tra pandemia e diritti civili



Dopo l'inno, sempre via video parte la video testimonianza di un piccolo imprenditore costretto a chiudere il ristorante a causa del Covid e che ora deve reinventarsi il lavoro, come a rimarcare le necessità quotidiane degli americani. Pochi istanti e si passa prima ad una attivista del movimento Black Lives Matter e subito dopo la parola, anzi la video call, passa a Rick, agricoltore della Pennsylvania che ha votato per Trump nel 2016 e ora invece dice che voterà Biden «perché il presidente ha fallito nella leadership per la gestione della crisi del coronavirus». Chiude lo spazio delle mini-testimonianze una immigrata ispanica, infermiera, che in Florida lavora in prima linea con i bambini malati di Covid. «We the People», noi siamo la gente. «We need a leader that unite not divide», abbiamo bisogno di un leader che ci unisca non ci divida, lo slogan ripetuto. Non ci sono applausi in questa convention virtuale. Ma i tempi sono studiati. Con perfetta regia televisiva.

Leggi anche La grande crisi della California schiacciata dal debito pubblico

Il sostegno di Bruce Springsteen

Parte «The Rising» di Bruce Springsteen, scritta dopo l'attentato dell'11 settembre, sulle immagini delle marce di protesta per l'uccisione di George Floyd, gli scontri, Trump che mostra la Bibbia davanti alla chiesa fuori dalla Casa Bianca, e poi la gente, gli abbracci con la polizia che passa dalla parte dei dimostranti e alza le visiere, le immagini delle mascherine, le bandiere americane, la fatica di questo difficile presente. Si susseguono immagini di volti, tanta gente comune. A un certo punto in un frame si vedono anche Bruce Springsteen e la moglie-vocalist Patti Scialfa. America rialzati, il messaggio: «Come on up for a rising / Come on up for a rising».

I fratelli di George Floyd

La sindaca afroamericana di Washington Muriel Bowser ricorda i giorni dei cortei per i diritti civili dopo la morte di Floyd, le marce pacifiche nella capitale federale, con i militari schierati in assetto da guerra davanti al Capitolo. La parola passa a Rodney e Philonise Floyd, i due fratelli di George Floyd che parlano della necessità di superare le divisioni e le diseguaglianze economiche e di lottare per la giustizia affinché il sacrificio del fratello non sia stato inutile. Segue un momento di silenzio e di preghiera. «Trasformare le proteste in qualcosa di costruttivo per superare le diseguaglianze economiche che esistono ancora nella nostra nazione. Abbiamo bisogno di un presidente che capisca che questo è il momento», dice la presentatrice.

Cuomo: governo incompetente

Un momento molto forte della prima serata è quando prende la parola il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo, diventato un leader nazionale per la sua gestione della crisi del Covid a New York. Il suo tono è ferale. Inquadratura fissa, i capelli all'indietro, sullo sfondo le bandiere americane: «Donald Trump ha creato le nostre divisioni. Il suo governo è incapace e incompetente. Il coronavirus è tornato sotto controllo in Cina. Il nostro governo ha cercato di ignorare il virus, di nasconderlo prima e di politicizzarlo poi. Avete visto New York soffrire. Qui siamo riusciti a superare l'apice della crisi. Ma oggi sei mesi dopo la partenza del coronavirus, il nostro Paese è ancora dentro la pandemia e tutto questo dipende dalla negligenza di un uomo. Abbiamo più 4 milioni di casi di coronavirus. La lezione che questa storia ha dato all'America è quanto siamo vulnerabili quando siamo disuniti e quando abbiamo persone incompetenti come leader. L'America si può rialzare. Ma il governo deve dire la verità».