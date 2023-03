Michelle Williams, The Fabelmans

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ci siamo affezionati a “The Fabelmans” anche per l'intensa e splendida performance di Michelle William che, dovendo interpretare la mamma del regista, aveva una parte tutt'altro che semplice e soggetta a costanti cambi emotivi. Con questa candidatura è arrivata alla quinta nomination: l'Oscar non è ancora arrivato e sembra che neanche questo sia l'anno buono, ma se continua a lavorare così bene siamo certi che potrà in futuro togliersi questa soddisfazione.