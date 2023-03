Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La grande sfidante di Cate Blanchett è l'attrice protagonista del film che potrebbe avere la meglio nelle categorie principali. Nota soprattutto in passato per “La tigre e il dragone”, Michelle Yeoh è tornata sotto l'occhio dei riflettori con questa pellicola che le ha dato la prima nomination agli Oscar in carriera: che basti questa unica candidatura all'attrice malese per alzare la prestigiosa statuetta? In molti sono pronti a scommettere di sì e chissà che non possa andare davvero in questo modo.