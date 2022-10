Micro, arrivano i nuovi veicoli a zero emissioni per la città 

Sono dieci i colori di carrozzeria, mentre gli interni possono essere personalizzati con diversi dettagli per soddisfare le esigenze di ogni tipologia di cliente. Inoltre, il veicolo propone un ricco equipaggiamento di serie, ed include la modalità sport, che rende brillante e piacevole lo stile di guida.

Microlino è stato concepito nel 2015 dall'imprenditore svizzero Wim Ouboter e dai suoi due figli Merlin e Oliver. Dopo innumerevoli sfide lungo il percorso, Micro ha portato Microlino in produzione quest'estate in uno stabilimento congiunto con l'azienda italiana CECOMP a Torino, in Italia. L'interesse è grande: più di 35.000 persone hanno già prenotato un Microlino e i primi clienti in Svizzera hanno già ricevuto i loro veicoli in un'edizione speciale denominata "Pioneer Series". Tra loro l'amministratore delegato di Gucci, Marco Bizzarri. Le consegne in Italia e altri Paesi europei inizieranno nel primo semestre del 2023, con un prezzo di partenza di circa 15mila euro.

Microletta: lo scooter a tre ruote

Micro riafferma parte della sua storia iniziata nel 1999 e che nel 2013 ha visto l’azienda svizzera lanciare il primo e-scooter per poi dedicarsi alle quattro ruote.

E a Parigi mette in mostra Microletta, uno scooter a tre ruote presentato per la prima volta nel 2020. Microletta incarna il tipico design di Microlino, che combina elementi moderni e fascino retrò, ed è equipaggiato per offrire la massima sicurezza.

Le due ruote anteriori garantiscono una migliore aderenza in curva e un maggiore effetto frenante, offrendo un’elevata stabilità. Quando ci si ferma al semaforo, il meccanismo di sterzo può essere bloccato in modo che lo scooter stia in piedi da solo senza dover mettere un piede a terra per mantenere l'equilibrio. La batteria rimovibile, con un'autonomia di oltre 100 km, può essere facilmente ricaricata con una presa domestica. Poiché il veicolo è classificato come triciclo in Europa, non richiede una patente di guida per motocicli (basta una patente di guida per auto) nonostante la velocità massima di 80 km/h.