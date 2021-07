Microalghe per rendere più pulita l’aria

2' di lettura

Le microalghe possono essere utilizzate per purificare l’aria. Nasce da questa intuizione la start-up Alos Technology, con sede a Egna (Bolzano), che ha iniziato una raccolta fondi per il suo purificatore d’aria naturale per interni, attraverso la piattaforma Kickstarter.

Alos è un fotobioreattore contenente una vasca per la coltivazione di microalghe. Sfrutta la fotosintesi per eliminare l’inquinamento indoor e produrre aria pulita. Questi microrganismi hanno infatti un enorme potere fotosintetico. Un singolo Alos, ad esempio, può eliminare tanto CO2 quanto 500 palme.

«Siamo molto orgogliosi di questo nostro primo prodotto - spiegano Emiliano Gentilini e Francesco Guzzonato, co-foundures e parte fondante del team di ricerca -. Negli ultimi decenni la ricerca scientifica ha portato velocemente la razza umana verso il progresso. Ci consideriamo parte di questo momento, di questo straordinario spirito di cambiamento. Siamo convinti che le soluzioni ai problemi di oggi esistano già in natura e che la chiave per un futuro migliore risieda nella capacità di riconoscerle e sfruttarle». Alos Srl è una start-up innovativa, che sviluppa tecnologie per la protezione dell’ambiente. Il suo purificatore d’aria Alos è “vivo” e respira grazie alla biotecnologia basata su una coltivazione di microalghe. Questa tecnologia innovativa e sostenibile elimina molti inquinanti dall’ambiente in cui viviamo o lavoriamo in particolare l’anidride carbonica, che viene consumata dalle mircoalghe per produrre ossigeno. «Il futuro è tra noi, viviamo in un mondo di innovazione: dobbiamo quindi comprenderne le dinamiche ed entrare in un percorso che porti allo sviluppo sostenibile delle attività umane – concludono -. Crediamo che Alos sia pronta per il mercato, ma ci saranno altre sfide in attesa del nostro team».

L’obiettivo della start up bolzanina è proteggere l’ambiente e la salute pubblica, attraverso lo sviluppo di soluzioni green e innovative per la riduzione delle emissioni di gas serra.