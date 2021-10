Microbiota, scoperto il legame tra infiammazioni intestinali e depressione

Maria Rescigno, esperta di microbiota e immunità a livello internazionale (suo il libro “Microbiota, arma segreta del sistema immunitario”) da 5 anni porta avanti un ampio progetto finanziato dall'European Research Council per conoscere il funzionamento della barriera vascolare intestinale, descritta per la prima volta nel 2015 dallo stesso gruppo. La barriera intestinale ha la funzione di proteggerci dal mondo esterno, ad esempio dai microbi che possono entrare nel nostro corpo attraverso il cibo.

Le prospettive

«Abbiamo descritto il meccanismo che regola l'interazione tra il cervello e il resto dell'organismo in relazione alle infiammazioni intestinali – spiega Rescigno -. Le domande aperte sono ancora molte. Ad esempio, in quali altre malattie si attiva questa chiusura? Anche i pazienti con patologie neurodegenerative hanno un intestino permeabile, da cui quindi passano più molecole verso il flusso sanguigno. Ora sappiamo che questa migrazione è correlata a una chiusura della barriera cerebrale e quindi a depressione e ansia. Come possiamo riaprire “il cancello” del plesso per combattere questi stati alterati? E ancora, come possiamo modulare la barriera per raggiungere il cervello e consentire il passaggio di farmaci?».

“Siamo già al lavoro per capire quali molecole possano essere coinvolte nelle anomalie comportamentali per modulare la reazione della barriera; quali cellule e componenti utili per la nostra salute restano intrappolate fuori dal cervello quando il plesso si chiude», specifica Sara Carloni.

«Siamo di fronte a un'ulteriore dimostrazione che un’attività immunitaria non solo eccessiva ma anche insufficiente sia dannosa per la funzione del sistema nervoso. Adesso sarà importante definire i meccanismi attraverso cui questo avviene – spiega Michela Matteoli -. Stiamo studiando la microglia, ossia le cellule immunitarie presenti nel cervello. Sappiamo che la loro attività può essere influenzata dai segnali provenienti dal sistema immunitario periferico e molti studi, anche del nostro laboratorio, hanno confermato che la microglia influenza in modo importante la funzione della sinapsi. La sinapsi è il sito di contatto tra neuroni ed è la sede di tutti i processi alla base del funzionamento del cervello, inclusi apprendimento e memoria. Rappresenta quindi il bersaglio più promettente da analizzare nei prossimi studi».

«Nel contesto della neurobiologia dello sviluppo, dobbiamo capire quando e come si crei questa interazione tra cervello e sistema gastrointestinale scoperta a livello del plesso coroideo. La composizione del liquido cerebrospinale, che è chiaramente influenza dall'attività di questa barriera, è dinamica nello sviluppo e fondamentale nella formazione dei circuiti neuronali. Se pensiamo alla disbiosi, ossia ad alterazioni nel microbiota dei bambini, o all'obesità infantile, ci rendiamo conto che sono situazioni in cui il link tra cervello e intestino potrebbe essere alterato da un forte stato infiammatorio con effetti sulla barriera vascolare del plesso e importanti conseguenze sul cervello in sviluppo», conclude Simona Lodato.