Microcredito in Russia, risparmiatori italiani nella trappola di Zaim

Microcredito in Russia. Su questo avevano investito parte dei loro denari, qualche anno fa, vari risparmiatori italiani che ora si ritrovano all’improvviso con un pugno di mosche in mano. E tutto questo non tanto per gli effetti devastanti della guerra scatenata da Mosca in Ucraina, che tutto ha rimesso in discussione, ma per un gioco di specchi che, sostanzialmente, ha fatto scomparire l’asset su cui avevano scommesso. Ora, però, quegli stessi risparmiatori vogliono provare ad uscire dalle secche...