Microfono, fotocamera e gps: così Android 12 ci mette al sicuro. Ecco cosa cambia

Sempre in fatto di privacy, con Android 12 arriva la “Android Private Compute Core", che è un sistema basato su intelligenza artificiale sul quale vengono eseguite un sacco di funzioni di apprendimento automatico di Android. È separato dal resto del sistema operativo e le funzioni al suo interno non sono specificamente consentite ad alcun tipo di accesso alla rete. Ergo: il sistema impara a conoscerti, ma non condivide le informazioni che acquisisce sulle tue abitudini d’utilizzo.

Ancora distante da iOS 14.5

Lo dicevamo: al momento, Android 12 non sembra prevedere nulla che blocchi il monitoraggio delle app per scopi pubblicitari. Che poi è quello che ha fatto Apple con iOS 14.5, sollevando grandi polemiche fra i pubblicitari. Per ora Google sembra aver concentrato la sua attenzione su posizione, fotocamera, microfono e intelligenza artificiale. Ma non è escluso che un intervento sul monitoraggio delle app possa arrivare in seguito, anche perché diverse indiscrezioni raccontano di come Google non sia affatto contraria alla mossa di Apple. È probabile, allora, che stia studiando qualcosa di simile.

Le altre novità di Android 12

Fin qui la privacy. Ma è chiaro che Android 12 sarà molto di più. A partire dalla grafica. Google ha dato l’ennesima ripulita a un sistema operativo già di per sé molto minimal e ben fatto. I colori saranno adattivi: si sceglie uno sfondo, e di conseguenza l’intero tema sarà a tono in base ai colori di quello sfondo. Anche la schermata di blocco subisce alcune modifiche: l'orologio è enorme e centrato, e il display è sempre attivo. Arriva anche un nuovo sistema di widget, e anche questi si adatteranno ai colori dello sfondo. «Android 12 – hanno detto da Google - include il più grande cambiamento di design nella storia di Android. Abbiamo ripensato l'intera esperienza, dai colori alle forme, all'illuminazione e al movimento. Il risultato è che Android 12 è più espressivo, dinamico e personale che mai». Sarà lanciato nel prossimo autunno. Ma la versione beta, per gli sviluppatori e gli utenti più avanzati, è online già da oggi.