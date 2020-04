«Microgrammi», la nuova collana di e-book da Adelphi Tra le proposte “La casa dei ricchi” di Carlo Emilio Gadda di Alberto Fraccacreta

3' di lettura

In un momento di grave difficoltà per l'editoria, Adelphi s'è inventata una collana specifica: «Microgrammi», lievi e puntuti e-book in grado di sfagiolare l'interesse del lettore (com'è consueto per questo marchio editoriale) con fulminei interventi inediti o tasselli ritagliati dal guazzabuglio di testi più larghi.

«In un caso e nell'altro, — sottolinea l'Editore — abbiamo cercato di dare a questi minuscoli libri la forma non di un estratto, ma appunto di un libro autonomo, per quanto in miniatura». Insomma, floridi diorami di opere che hanno il deliberato proposito di tenere compagnia nei giorni dell'emergenza, mostrando fin da subito la bruciante passione adelphiana per la rarità e per l'estemporaneità dello scritto. I titoli sinora pubblicati sono sei.

Il primo della lista è Dolore del Premio Nobel Vidiadhar Surajprasad Naipaul, edito in anteprima sul «New Yorker» il 6 gennaio di quest'anno. Compaiono il gatto Augustus e il padre dello scrittore, Seepersad, in qualità di romanziere «della diaspora indiana», capace di coniugare le «antiche usanze» e l'«espressività moderna». C'è Shiva, fratello di Naipaul, morto a quarant'anni e anche lui autore promettente. Sono tutte figure legate dal nodo psicologico della sofferenza, ricordate con una lucidità e un affetto senza reticenze.



Un delitto in Gabon di Georges Simenon è, invece, l'anticipazione in due racconti (l'omonimo e La linea del deserto) di un volume più vasto di prossima pubblicazione, che prevede in tutto cinque storie apparse nella collana «Police-Roman» alla fine degli anni Trenta. Questi superbi testi «esotici», composti a La Rochelle, confermano il nitore espressivo del giallista belga, sempre straordinario nel ricreare e nell'esteriorizzare le atmosfere inquiete ed elettriche della personalità umana.



Anche Fratelli — che comprende due incisivi pezzi narrativi — del Premio Nobel Ivan Alekseevič Bunin è, in realtà, un assaggio di Il signore di San Francisco, collected di racconti dal 1911 al 1919 in cui l'autore, con uno stile campagnolo e turgeneviano, affila l'inesorabile realismo dei microcosmi della società e delle periferie russe d'inizio secolo.



Verrà il lupetto grigio è un ritratto di Jurij Norštejn a opera del giovane e frizzante Brian Phillips, esordiente in Italia. Lo scrittore americano fotografa il grande regista nella laboriosa fase di composizione del capolavoro dei suoi film d'animazione, Il riccio nella nebbia.