Micron, Cina avvia esame sui chip americani: «Rischi per la sicurezza»

L’Authority cinese sulla cybersecurity ha annunciato la revisione dei prodotti di Micron Technology, colosso Usa dei microchip, «al fine di garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento delle infrastrutture e di verificare i rischi nascosti nella sicurezza della rete, in linea con la legge cinese sulla sicurezza nazionale». La mossa del Cyber Security Review Office, riferita in una nota serale, ha portato i titoli Micron a cedere in avvio più del 3% al Nasdaq. L’iniziativa potrebbe aprire una nuova fase di tensioni tra Cina e Usa, promotori di severi controlli sull’export di tecnologia dei chip verso Pechino.