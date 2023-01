Microsoft verso 11mila licenziamenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Microsoft si appresta ad annunciare la riduzione di migliaia di posti di lavoro. L’annuncio è atteso per mercoledì 18 gennaio. Secondo le indiscrezioni riportate da Sky News, il taglio sarebbe del 5% della forza lavoro, circa 11mila posti. I licenziamenti previsti sarebbero gli ultimi nel settore tecnologico statunitense, dove aziende come Amazon e Meta hanno annunciato tagli di personale in risposta al rallentamento della domanda e al peggioramento delle prospettive economiche globali.