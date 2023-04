Microsoft-Actvision Blizzard: l’antitrust Uk blocca l’affare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Niente da fare. Il regolatore antitrust del Regno Unito non dà il via libera all'acquisizione da parte di Microsoft di Activision Blizzard, bloccando un'operazione da 69 miliardi di dollari e vanificando uno degli accordi più ricchi della storia del mondo tecnologico. Una decisione abbastanza a sorpresa, considerato che nelle ultime settimane le nubi attorno a questa storia sembravano meno dense. Ma alla fine hanno vinto le preoccupazioni che questo deal possa soffocare la concorrenza nel cloud gaming.

La Competition and Markets Authority londinese ha motivato il tutto con le preoccupazioni che l’accordo avrebbe potuto generare “una riduzione dell’innovazione e una minore scelta per i giocatori del Regno Unito negli anni a venire”. Per il regolatore, inoltre, l'acquisizione renderebbe Microsoft “ancora più forte” nel cloud gaming, un mercato in cui detiene già una quota del 60%-70% a livello globale.

Giova ricordare che l'accordo, trovato a gennaio del 2022, ha incontrato una crescente opposizione da parte delle autorità antitrust di tutto il mondo. A dicembre dello scorso anno, anche la Federal Trade Commission degli Stati Uniti si è attivata per bloccare l’acquisizione sollevando analoghi problemi di concorrenza. L’udienza è prevista per agosto. Mentre l’Unione Europea sta valutando l’operazione.



Activision Blizzard è uno dei più grandi sviluppatori di videogiochi al mondo, produce giochi come “Call of Duty”, “World of Warcraft”, “Diablo” e “Overwatch”. Microsoft, invece, è un gigante che nel mondo del gaming è produttore della console di gioco Xbox, offre un servizio di abbonamento ai videogiochi chiamato Xbox Game Pass, oltre a un servizio di streaming di videogiochi basato su cloud.

Le preoccupazioni sollevate dai regolatori nascondo dal fatto che Microsoft potrebbe cercare di rendere i giochi di Activision esclusivi per le proprie piattaforme e quindi aumentare il costo di un abbonamento a Game Pass. Un'ipotesi che la società di Redmond ha provato a smontare, anche mettendo sul piatto l'ipotesi di non rendere il gioiello “Call of Duty” non esclusivo. Una mossa che per ora non ha portato ai frutti sperati. Sia Microsoft che Activision, ad ogni modo, hanno già annunciato ricorso.