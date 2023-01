Microsoft alza il velo: sì al maxi investimento nell’intelligenza artificiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Microsoft fa scattare la sua grande scommessa sull'intelligenza artificiale per trovare nuove strade di crescita e innovazione: ha annunciato, dando seguito a insistenti voci, un investimento definito come pluriennale e multimiliardario in OpenAI, laboratorio di ricerca e casa madre della popolare chatbox armata di artificial intelligence ChatGPT.

L'annuncio non ha svelato cifre e dettagli, ma indiscrezioni hanno indicato una scommessa da dieci miliardi di dollari. Negli ultimi giorni erano stati ...