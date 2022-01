Microsoft compra il big dei videogiochi Activision Blizzard per 68,7 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Microsoft cresce nei videogiochi conquistando Activision Blizzard con un’operazione del valore complessivo di 68,7 miliardi di dollari. Lo annuncia il colosso di Redmond in una nota, sottolineando che Microsoft pagherà 95 dollari per ogni azione Activision. Il deal, approvato dai consigli di amministrazione di entrambe le società, sarà tutto in contanti. Il titolo Activision Blizzard, alla notizia, è balzato a Wall Street di oltre il 37% in premercato, prima di essere sospeso per eccesso di rialzo.

«Il gioco è la categoria più dinamica ed eccitante dell’intrattenimento su tutte le piattaforme oggi e giocherà un ruolo chiave nello sviluppo delle piattaforme del metaverso» ha affermato Satya Nadella, presidente e ceo di Microsoft, aggiungendo: «Stiamo investendo notevolmente in contenuti, community e cloud di livello mondiale per inaugurare una nuova era di gioco che metta giocatori e creatori al primo posto e renda il gioco sicuro, inclusivo e accessibile a tutti».

A seguito dell’acquisizione, Microsoft diventerà la terza società di giochi al mondo per fatturato, dietro Tencent e Sony. L’operazione, precisa la nota del gruppo, include i franchise iconici degli studi Activision, Blizzard e King come “Warcraft”, “Diablo”, “Overwatch”, “Call of Duty” e “Candy Crush”, oltre alle attività globali di eSport attraverso Major League Gaming. L’azienda di videogame conta studi in tutto il mondo con quasi 10.000 dipendenti.

A livello di corporate governance la strategia scelta sarà quella della continuità e nulla cambierà nella società acquisita. La nota precisa, infatti, che Bobby Kotick continuerà a ricoprire il ruolo di ceo di Activision Blizzard e lui e il suo team proseguiranno nel rafforzare ulteriormente la cultura dell’azienda e accelerare la crescita. «Per oltre 30 anni i nostri team incredibilmente talentuosi hanno creato alcuni dei giochi di maggior successo» ha osservato Kotick, concludendo poi: «La combinazione del talento di livello mondiale di Activision Blizzard e dei franchise straordinari con la tecnologia, la distribuzione, l’accesso al talento di Microsoft, la visione ambiziosa e l’impegno condiviso per i giochi e l’inclusione contribuiranno a garantire il nostro continuo successo in un settore sempre più competitivo».

Una volta concluso l’accordo, l’attività di Activision Blizzard riporterà a Phil Spencer, ceo di Microsoft Gaming. «I giocatori di tutto il mondo adorano i giochi Activision Blizzard e crediamo che i team creativi abbiano davanti a sé il loro miglior lavoro» commenta Spencer, proseguendo poi: «Insieme costruiremo un futuro in cui le persone possono giocare ai giochi che vogliono, praticamente ovunque vogliono».