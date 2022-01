Microsoft compra il big dei videogiochi Activision per 68,7 miliardi di dollari. È la sua più grande acquisizione di sempre

Ascolta la versione audio dell'articolo

.Microsoft Corp. acquisterà il gigante dei videogiochi Activision Blizzard. La società fondata da Bill Gates ha annunciato che pagherà 95 dollari ad azione, per una transazione tutta in contanti valutata 68,7 miliardi di dollari. Una volta conclusa la transazione, Microsoft diventerà la terza maggiore società di videogiochi al mondo per fatturato, dietro a Tencent e Sony. Si tratta della maggiore acquisizione nella storia di Microsoft.

Activision Blizzard è autrice di famose serie di videogiochi come Warcraft, Diablo, Call of Duty e Candy Crush. All’apertura delle contrattazioni a Wall Street, Microsoft perde il 2,17%, mentre Activision vola invece del 31,38%.

Nadella: «Videogame categoria dinamica ed eccitante»

«Il videogioco è la categoria più dinamica ed eccitante dell’intrattenimento su tutte le piattaforme oggi e svolgerà un ruolo chiave nello sviluppo delle piattaforme di metaverse», ha dichiarato Satya Nadella, Ceo di Microsoft, in una email ai dipendenti Microsoft poi resa pubblica.

I giochi Activision come “Call of Duty” e “Overwatch” offriranno alla piattaforma di gioco Xbox di Microsoft un vantaggio rispetto alla Playstation di Sony, che da anni gode di un flusso più costante di giochi esclusivi. Le società hanno comunicato che l’attuale Ceo di Activision Blizzard, Bobby Kotick, continuerà a ricoprire il suo ruolo: nella comunicazione agli investitori, si è detto che lui e il suo team manterranno l’attenzione sulla guida degli sforzi per rafforzare ulteriormente la cultura dell’azienda di Santa Monica, in California, e accelerare la crescita aziendale. L’attività di Activision Blizzard, a operazione finalizzata, riporterà comunque a Phil Spencer, che dirige Microsoft Gaming. Il valore dell’operazione include la liquidità netta di Activision.

Activision già presente in forze su Xbox

Activision ha una lunga storia con Xbox. Il più grande franchise dell’editore, Call of Duty, ha avuto successo in gran parte grazie alla piattaforma online di Microsoft Xbox Live, che consente ai giocatori di connettersi per partite multiplayer. La maggior parte dei giochi di Activision sono pubblicati su console Xbox.

Non si tratta della prima operazione recente del colosso di Redmond nel settore dei videogames: l’accordo segue infatti l’acquisizione lo scorso anno da parte di Microsoft, per un valore di 7,5 miliardi di dollari, di ZeniMax Media, la società madre dell’editore di videogiochi Bethesda Softworks, che ha prodotto i titoli The Elder Scrolls, Doom e Fallout.

Le accuse ad Activision: discriminazioni sul lavoro per le donne, casi di “sexual harassment”

Activision aveva rivelato l’anno scorso di essere oggetto di indagine da parte della Securities and Exchange Commission per denunce di discriminazione sul posto di lavoro per il trattamento riservato alle donne. A questo proposito, Nadella ha detto, in una teleconferenza con gli investitori, che «la cultura della nostra organizzazione è la mia priorità numero uno» e che «è fondamentale per Activision Blizzard portare avanti i suoi impegni per migliorare la propria cultura del posto di lavoro».