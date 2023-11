Microsoft Copilot è arrivato in Italia. Ecco come le aziende lo stanno usando

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo lanci più o meno in sordina, Microsoft ha presentato ufficialmente Copilot per Microsoft 365 nel nostro Paese. Lo fa portando dinanzi ad un folto pubblico non solo le già viste possibilità di applicazione dell’IA sulle piattaforme del gruppo ma mostrando come alcuni dei suoi clienti hanno già usato l’IA generativa per avanzare nel loro business. “Al recente Forum di Cernobbio, abbiamo dato un numero su tutti: l’intelligenza artificiale, se applicata ad ampio tratto, può far avanzare il PIL italiano in maniera sostanziale, con una cifra superiore ad una volta e mezzo il valore del Pnrr” afferma Vincenzo Esposito, amministratore delegato di Microsoft Italia. “Basterebbe già questo a giustificare l’adozione dell’IA generativa senza troppi ripensamenti”.

Eppure qualche ripensamento può esservi, soprattutto quando si parla di diritto d’autore, un campo in cui la tecnologia di cui si parla di più negli ultimi mesi, velocizza le opportunità di produzione di contenuti, da parte di tutti, senza chiare regole alla base. “Ed è il motivo per cui, sin dalla progettazione di Copilot, Microsoft ha pensato a come preservare il copyright dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale”. A settembre, Microsoft ha annunciato Copilot Copyright Commitment, con cui si assume le responsabilità per le eventuali problematiche sul diritto d’autore, mosse ai clienti che hanno prodotto contenuti con l’IA del gruppo.

Il potere transformativo dell’IA

A pochi mesi dalla sua introduzione, l’IA generativa sta trasformando il panorama competitivo globale, accelerando il cambiamento tecnologico e aprendo a nuovi scenari di crescita economica e sviluppo sociale. I processi aziendali che ne stanno traendo maggiori benefici, grazie a una più efficiente gestione di grandi quantità di dati, sono la R&S, la progettazione e la produzione e supply chain. A livello globale, McKinsey stima il potenziale economico dell’IA generativa in un valore compreso tra 2.600 miliardi e 4.400 miliardi di dollari all’anno, pari al PIL di un Paese come il Regno Unito.“L’IA generativa ha un impatto in tanti ambiti” sottolinea Federico Marafante, Partner McKinsey & Company. “Se c’è un aspetto che spesso viene tralasciato quando si parla di intelligenza artificiale è il suo tasso di adozione. In pochissimi giorni, a inizio 2023, ChatGpt è diventata l’app più utilizzata, in riferimento alla tempistica di disponibilità, di tutta la storia della tecnologia”. McKinsey ha analizzato come IA può creare un valore aggiunto nell’economia globale, abilitando una nuova produttività. “Da cosa dipende tale aumento di valore? Prima di tutto dall’accelerazione della ricerca. Poi dall’automazione, con tante attività tipicamente a valore aggiunto relativo, possono essere automatizzate spostando ore lavorate su attività a più alto ritorno. Infine, la cosiddetta ‘augmentation’: possiamo diventare molto più efficaci nel nostro lavoro proprio sfruttando il potere di questi strumenti”. Secondo l’analista, l’IA ha anticipato di almeno dieci anni l’innovazione all’interno delle aziende. In generale, il 70% delle persone subirà, non in accezione negativa, l’adozione dell’intelligenza artificiale nella propria professione.

I casi d’uso

Sono già numerose le aziende che in tutto il mondo hanno sperimentato Copilot e lo stanno adottando all’interno dei loro flussi di lavoro. Nella nuova edizione del Work Trend Index, Microsoft ha valutato l’impatto nelle organizzazioni, in termini di produttività, qualità del lavoro e tempo, dell’IA. Si evince che il 70% degli utenti di Copilot ha incrementato la propria produttività mentre il 68% ha affermato che Copilot ha migliorato la qualità del lavoro mentre il 57% spiega di riuscire a essere più creativo. In generale, è aumentata la rapidità nello svolgere compiti specifici (ricerca, scrittura e sintesi) per il 29% degli intervistati: il 64% degli utenti ha dichiarato che grazie a questo strumento risparmia tempo nella lettura e smaltimento delle mail, il 75% ottimizza il tempo speso nelle attività di ricerca di informazioni e documenti, l’86% dichiara di riuscire a recuperare più velocemente ciò che ha perso. Il 67% degli utenti dichiara come Copilot li abbia aiutati a investire il tempo risparmiato in attività più strategiche e a maggior valore, il 77% infine non vuole più rinunciarvi. Anche in Italia sono in corso i primi progetti di innovazione legati a Microsoft 365 Copilot. Durante la presentazione a Milano, A2A, CNH Industrial, Iveco Group, Maire, Nexi e Saipem hanno mostrato l’introduzione dell’IA Generativa nei loro processi e flussi di lavoro.Ad esempio Nexi, la PayTech leader in Europa, ha avviato un programma interno per esplorare i casi d’uso dell’AI, sia tradizionale sia generativa, in vista di un’implementazione efficace. Questa iniziativa si inquadra nella collaborazione strategica con Microsoft, che vede anche il coinvolgimento di Nexi nell’anteprima di Microsoft Office Copilot. Nel percorso di adozione e ampliamento, fondamentale il ruolo dei partner di Microsoft sul territorio: 4wardPro, Reply e Avanade sono stati tra i primi a supportare l’integrazione di Copilot presso le aziende italiane.