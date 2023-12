Microsoft Copilot sbarca su tutti gli smartphone Android. Ecco come funziona

Ascolta la versione audio dell'articolo

Microsoft ieri 26 dicembre ha pubblicato su Google Play Store di Android l’applicazione di Copilot, che permette di accedere al chatbot basato su Gpt-4 di OpenAI. In assenza dell’app gli utenti dovevano utilizzare l’applicazione ufficiale di Bing. Come ha segnalato Neowin l’applicazione è disponibile da quasi una settimana, ma solo sul Play Store di Android. Mentre non sappiamo ancora nulla se e quando sarà pubblicata sull’App Store dei telefonini di Apple.

Come funziona?

L’app Copilot di Microsoft per Android non è molto diversa da ChatGPT. Ricordiamo che Microsoft ha investito 14 miliardi in OpenAi e ha già integrato il loro chatbot all’interno di quasi tutti i loro applicativi sotto il marchio Copilot. Tecnicamente viene offerto un accesso diretto alle funzionalità del chatbot, inclusa la generazione delle immagini attraverso il modello DALL-E 3, oltre che la possibilità di redigere testo per email e documenti. In sostanza l’applicazione di Copilot infatti offre l’accesso gratuito all’ultimo modello GPT-4 di OpenAI, che è disponibile a pagamento se si utilizza ChatGPT.

Proprio qualche giorno fa, GPT-4 Turbo è arrivato su Microsoft Copilot e Bing Chat in maniera completamente gratuita, il che rappresenta un vantaggio importante per i numerosi utenti che si stanno già affidando all’IA generativa per portare a termine vari compiti.