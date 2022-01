Microsoft con il cloud batte ancora le attese e rintuzza timori di frenata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un bilancio trimestrale robusto e migliore delle previsioni sostiene Microsoft anche se le non risparmia brusche oscillazioni in Borsa. Nel dopo mercato il titolo ha perso fino a quasi il 5% prima di spingersi in rialzo di oltre l'1 per cento. Il titolo è in calo del 14% da inizio anno, ma in rialzo del 75% negli ultimi due anni.

Tra dubbi e ottimismo

L'altalena in risposta ai conti è stata provocata da timori degli investitori che la crescita del segmento d'avanguardia del business nell'era del lavoro in remoto, il cloud...