Microsoft Italia, open innovation per progettare soluzioni sostenibili La big tech lancia un’Alleanza per la sostenibilità in collaborazione con growITup per contribuire alla ripresa, coinvolgendo aziende e startup di A.Mac.

La big tech lancia un’Alleanza per la sostenibilità in collaborazione con growITup per contribuire alla ripresa, coinvolgendo aziende e startup

4' di lettura

La firma di Satya Nadella si legge in calce a due lettere: una inviata da 330 Ceo di big company al Congresso politiche climate-smart per avviare la ripresa, l’altra apposta assieme ad altri colleghi per chiedere alla Ue obiettivi più stringenti sulla sostenibilità. Un attitudine che si conferma con l'Alleanza per la Sostenibilità, lanciata da Microsoft Italia. È un progetto di ecosistema, in collaborazione con growITup, per promuovere una crescita sostenibile dell'Italia attraverso il digitale, in linea con i piani europei per il rilancio delle economie dei paesi membri e con il Piano nazionale New Green Deal.

L'iniziativa si traduce in una collaborazione strategica con aziende, mondo accademico e startup per sviluppare insieme, attraverso modalità di open innovation, nuove progettualità in grado di far fronte alle sfide climatiche e ambientali più urgenti e di diffondere una nuova cultura green, facendo leva sui trend tecnologici e contribuendo allo sviluppo sostenibile del Paese.

Loading...

B4i - Bocconi for innovation, Cdp, Coop, Energy & Strategy Mip- Politecnico di Milano, Flowe, Intesa Sanpaolo, Italgas e Snam le prime realtà che hanno aderito all'alleanza e che si impegnano a mettere a fattor comune competenze ed esperienze per programmare e realizzare, insieme a Microsoft e growITup, iniziative per promuovere la sostenibilità ambientale all'interno e all'esterno della propria azienda, guidando l'Italia verso un futuro più sostenibile

«Siamo orgogliosi di presentare l'avvio dei lavori di un altro importante tassello del nostro piano di investimenti nel Paese, a soli 5 mesi dal suo lancio. La crescita e la ripresa dell'Italia devono passare dal digitale e dalla sostenibilità e attraverso questa iniziativa possiamo dare un contributo concreto e di sistema per individuare una nuova via green per il nostro futuro» ha dichiarato Silvia Candiani, Amministratore Delegato Microsoft Italia.

L'Alleanza per la Sostenibilità fa parte di Ambizione Italia #DigitalRestart, il piano quinquennale di investimenti per l'Italia del valore di 1,5 miliardi di dollari, annunciato da Microsoft lo scorso maggio e che conferma l' impegno dell'azienda a supportare l'innovazione e la crescita del Paese, attraverso una serie di iniziative che prevedono l'avvio della prima Regione Data Center di Microsoft in Italia, a Milano, un programma di formazione digitale per raggiungere 1,5 milioni tra studenti, professionisti e disoccupati affinché possano potenziare le proprie competenze, la creazione degli Ai Hub, centri esperienziali per aiutare le aziende a fare leva sulle nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di agevolare il loro processo di trasformazione digitale.