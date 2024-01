Microsoft lancia Copilot Pro e i chatbot personalizzati. Tutte le novità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Forse per ricordare un simile successo si deve andare indietro agli albori di Windows, al lancio della Xbox. Copilot è in ascesa continua, tanto che Microsoft ha raggiunto una pietra miliare nell’utilizzo del suo chatbot, con oltre 5 miliardi di chat e più di 5 miliardi di immagini generate dall’IA. Un percorso fatto di continui miglioramenti, di feedback che il colosso utilizza per migliorare la piattaforma che oramai permea tutti i suo principali prodotti. Due esempi su tutti: i suggerimenti di creatori, ricercatori, programmatori e altri, su come ottenere un più rapido alle ultime novità dell’IA generativa, e quelli degli utenti “semplici” su come rendere più semplice accedere a Copilot dalle app di Microsoft 365.

Per rispondere a queste esigenze, Microsoft annuncia ulteriori opzioni per i power user, i creativi e tutti coloro che desiderano portare la loro esperienza Copilot a un livello superiore. A cominciare dall’introduzione di Copilot Pro, un nuovo abbonamento premium per i privati che offre un livello di servizio più elevato per le funzionalità IA, come la possibilità di creare GPT Copilot. Dal punto di vista dell’utente medio, l’organizzazione espande globalmente l’app di Copilot per iOS e Android, oltre che in molte piattaforme professionali per piccole e medie imprese e clienti enteprise.

I nuovi livelli

Copilot Pro è un nuovo abbonamento che offre le caratteristiche e le capacità più avanzate di IA, disponibile a 20 dollari al mese. Copilot Pro fornisce un’unica esperienza di intelligenza artificiale che funziona su tutti i dispositivi, comprendendo il contesto sul web, sul PC, sulle app e presto anche sul telefono, per offrire le risposte giuste quando servono. Copilot entra anche in Word, ed Excel, in anteprima e solo in inglese, PowerPoint, Outlook e OneNote su PC, Mac e iPad per gli abbonati a Microsoft 365 Personal e Family. Con Copilot Pro si avrà accesso al motore GPT-4 Turbo durante le ore di punta per prestazioni più veloci e, a breve, la possibilità di passare da un modello all’altro per ottimizzare l’esperienza. Bing Image Creator diventa Image Creator Designer, piattaforma che garantisce una maggiore velocità con 100 incrementi al giorno e offre una qualità delle immagini più dettagliata e un formato orizzontale.

La scelta per le aziende

“Se Copilot Pro è la nostra migliore esperienza per i privati, Copilot per Microsoft 365 è la nostra migliore esperienza per le organizzazioni” spiega Microsoft. Il 40% delle aziende della lista Fortune 100 ha partecipato al programma Early Access Program di Microsoft, provando in anteprima l’IA nei loro sistemi. “Clienti come Visa, BP, Honda, Pfizer e i partner Accenture, KPMG e PwC stanno già utilizzando Copilot, il che significa che migliaia di persone in diversi settori e industrie hanno iniziato a lavorare in modo nuovo, con un copilota dotato di intelligenza artificiale al loro fianco. Oggi siamo entusiasti di annunciare che Copilot per Microsoft 365 è disponibile per le organizzazioni di tutte le dimensioni”.

Copilot per Microsoft 365 può essere usato dalle PMI con i piani Microsoft 365 Business Premium e Business Standard. I clienti possono acquistare da uno a 299 posti per 30 dollari al mese per persona. “Stiamo eliminando l’acquisto minimo di 300 posti per i piani commerciali e rendiamo Copilot disponibile per i clienti di Office 365 E3 ed E5 (in precedenza era richiesta una licenza Microsoft 365). I clienti commerciali possono acquistare Copilot per Microsoft 365 attraverso la rete di partner Microsoft Cloud Solution Provider”.