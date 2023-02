Microsoft lancia la sfida a Google: nuovo Bing con intelligenza artificiale

Google ha annunciato lunedì il lancio di Bard, la sua nuova tecnologia di chatbot basati sull’intelligenza artificiale, che si pone in diretta competizione con ChatGpt, l'applicazione di OpenAI su cui Microsoft ha deciso di investire miliardi di dollari. Bard si pone come obiettivo quello di generare risposte dettagliate a domande semplici. Il suo funzionamento si basa su Lamda, il “Language Model for Dialogue Applications” di cui si parlò lo scorso anno quando uno degli ingegneri di Google lo definì “senziente”. Google renderà accessibile Bard a un gruppo di «tester fidati prima di rendere la tecnologia direttamente disponibile al pubblico», come afferma una nota diffusa dall'azienda.

Il rilascio di Bard dà un'idea del valore che i colossi della Silicon Valley attribuiscono a quella che è considerata la nuova frontiera della tecnologia digitale. Nei giorni scorsi, Google ha annunciato anche un investimento di 300 milioni di dollari nella start up Anthropic, fondata da un gruppo di ex ingegneri di OpenAI, contrari all'ingresso di Microsoft nella società.