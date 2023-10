LinkedIn licenzia 500 dipendenti, seconda tornata di tagli nel settore tech

Ascolta la versione audio dell'articolo

LinkedIn, social network di proprietà di Microsoft, ha licenziato più di 500 dipendenti tra cui ingegneri, in quella che rappresenta la seconda tornata di tagli di posti di lavoro di quest’anno. Il tutto mentre la società è alle prese con un rallentamento del proprio piano di assunzioni.

I tagli, riguardanti il 2,5% dei 20mila dipendenti di quello che per eccellenza è il social network di chi lavora, si aggiungono alle decine di migliaia di posti di lavoro persi quest’anno nel settore tecnologico in un contesto di incertezza economica. In particolare, nel solo mese di maggio, LinkedIn aveva tagliato 716 posti di lavoro a causa del calo della domanda, chiudendo anche la propria applicazione per il lavoro incentrata sulla Cina.