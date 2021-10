Microsoft non ci sta più, LinkedIn lascia la Cina

L’impatto della “fuga”

C'è da capire, adesso, se questa “fuga” dalla Cina potrà avere ricadute. Nel Paese del Dragone, il social per professionisti conta circa 50 milioni di utenti, una cifra importante ma non decisiva (in tutto il mondo LinkedIn conta circa 600 milioni di utenti). Giova ricordare che gli altri giganti californiani non hanno mai operato in Cina. Facebook per anni ha cercato un approdo possibile. Un modo che gli consentisse di accedere a quello che poi – di fatto – è il più grande mercato al mondo. Ma Mark Zuckerberg non è mai riuscito a trovare un accordo con Pechino e Facebook è rimasto fuori dai giochi, così come Twitter e Google.

Rapporti Usa-Cina ai minimi

Tutti servizi che, in Cina, sono bloccati dal “grande muro” (il firewall di Stato) e sono accessibili solo utilizzando VPN. LinkedIn era l'unico social media americano presente in Cina. Anche grazie ai buoni rapporti che Microsoft vanta con le autorità di Pechino un po' da sempre. Adesso, qualcosa sembra essersi incrinata. Forse definitivamente. È difficile capire quanto questa ennesima rottura fra un'azienda americana e la Cina possa impattare sui rapporti già precari fra i due Paesi. Di certo, da quanto si vede, nonostante il cambio di guardia alla casa bianca fra Washington e Pechino le cose non sembrano migliorare. Sotto la guida Trump, i rapporti fra i due Paesi sono precipitati ai minimi storici. Con l'arrivo di Joe Biden si pensava che qualcosa potesse cambiare. Al momento non sembra così.