Microsoft, nuovi tagli oltre i 10mila già preventivati

Microsoft Corp ha confermato l’eliminazione di altri posti di lavoro, a una settimana dall’inizio dell’anno fiscale 2024. I tagli si aggiungono al ridimensionamento annunciato a gennaio che ha portato a 10mila licenziamenti. Anche l’anno scorso il produttore di software in un primo momento aveva comunicato stime più contenute dei tagli, quindi aveva rivisto le cifre. Il momento storico, d’altra parte, è particolarissimo: Amazon, Google e le altre big tech e hanno anch’esse ridotto i loro organici quest’anno, dopo averli aumentati rapidamente per far fronte alla crescente domanda durante la pandemia Covid-19.

Negli ultimi mesi Microsoft ha dichiarato che i clienti sono alla ricerca di modi per risparmiare sulla bolletta del cloud computing. A gennaio, l’amministratore delegato Satya Nadella ha pubblicato una nota in cui indicava che l’azienda avrebbe cambiato la sua linea di hardware e consolidato i contratti di locazione. Lunedì 10 luglio Microsoft ha presentato una comunicazione in cui afferma che taglierà 276 persone nello stato di Washington. I venditori e i rappresentanti del successo dei clienti hanno pubblicato messaggi sui social network per annunciare la perdita del posto di lavoro.

«Gli aggiustamenti organizzativi e della forza lavoro sono una parte necessaria e regolare della gestione della nostra attività», ha dichiarato un portavoce dell’azienda in una e-mail. «Continueremo a dare priorità e a investire in aree di crescita strategiche per il nostro futuro e a sostegno dei nostri clienti e partner».