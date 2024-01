Microsoft-OpenAI: l’antitrust europea indaga sulla partnership

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’autorità europea di vigilanza sulla concorrenza accende i fari sulla partnership fra OpenAI e Microsoft, che nel giro dell’ultimo anno ha visto il colosso di Readmond investire circa 13 miliardi di dollari nella startup di San Francisco che produce ChatGPT. La notizia è emersa da una nota ufficiale in arrivo da Bruxelles, dove è scritto che l’antitrust europea sta «verificando se l’investimento di Microsoft in OpenAi possa essere soggetto a revisione ai sensi del regolamento Ue sulle concentrazioni».

Il gigante creato da Bill Gates, guidato oggi da Satya Nadella, come detto ha investito circa 13 miliardi di dollari nella startup californiana e alla fine di novembre- dopo il caos che ha travolto OpenAI, con il licenziamento e poi il reintegro del ceo Sam Altman - ha annunciato che un suo rappresentante si unirà unito al consiglio di amministrazione della società californiana in qualità di osservatore.

Ora la Commissione Europea fa sapere che Bruxelles sta «esaminando alcuni degli accordi conclusi tra i principali attori del mercato digitale e gli sviluppatori di intelligenza artificiale generativa» e in particolare «studiando l’impatto di queste partnership sulle dinamiche di mercato».

In tutto questo, la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager è attesa in California giovedì e venerdì, dove parteciperà a una conferenza sull’antitrust nel settore tecnologico a Palo Alto e incontrerà, tra gli altri, i ceo di Apple, Tim Cook, e di Google, Sundar Pichai, oltre a due dirigenti di OpenAi: il direttore della tecnologia, Mira Murati, e il direttore della strategia, Jason Kwon.

La Vestager partirà per la california consapevole che in Europa, gli investimenti in capitale di rischio nell’AI generativa sono stimati a oltre 7,2 miliardi di euro nel 2023. Il Vecchio Continente spera di avere futuri leader come Aleph Alpha in Germania e Mistral Ai in Francia. Tuttavia, date le enormi risorse finanziarie impiegate per il loro sviluppo, le autorità per la concorrenza sono preoccupate per il rischio che queste innovazioni vengano monopolizzate da un piccolo numero di giganti digitali come Microsoft, Alphabet, Meta e la società cinese Baidu. Il rischio, insomma, è che Big Tech possa prendersi anche l’AI generativa (e forse lo ha già fatto).